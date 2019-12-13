Страшилки от ученых, Radiohead на фортепьяно и еще одно Рождество – Weekrnd (18+)

В пятницу 13-го учены Екатеринбурга расскажут страшилки в музее истории, пройдет сразу несколько бесплатных концертов, на которых не будет страшно. В выходные город вновь будет готовиться к Новому году: отмечать Рождество по-американски, покупать авторские подарки и разглядывать старинные новогодние игрушки. Эти и другие события выходных – в обзоре «Нового Дня».

Вечер научных страшилок в пятницу 13-го

13 декабря в 19 часов в Музее истории Екатеринбурга ученые соберутся, чтобы развенчать мифы о радиации, пищевых добавках и онкологических заболеваниях. Как рассказали в музее, это – новое научно-популярное ток-шоу, в эту пятницу встреча пройдет впервые. Алексей Паевский и Роза Тимакова попробуют рассказать, что же правда, а что – вымысел в темах радиационных технологий, стерилизации продуктов, связи онкологических заболеваний с гаджетами, а также о вреде пищевых добавок с кодом Е (Е103, Е105 и т.д.).

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга( ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: свободный, нужна предварительная регистрация.

Фортепианный вечер с импровизациями на тему Radiohead

В «Доме печати» 13 декабря в 20 часов выступит пианист-виртуоз Владислав Чепинога. Музыкант готовит специальную программу, состоящую из основных хитов и избранных редких песен выдающейся британской рок-группы Radiohead – номинантов и лауреатов премии Грэмми, авторов золотых и платиновых альбомов. Группа существует и творит вот уже 34 года – в дискографии коллектива более 20 альбомов, концертных и специальных изданий, наполненных как целиком завершенными, так и импровизационными записями. Из всего этого ценного многообразия Владислав Чепинога подбирает фортепианные переложения для концерта из двух отделений.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: свободный, можно приходить с детьми.

Концерт в буфете: Миша Лузин & Макс Ротшильд

В Ельцин-центре пятничным вечером тоже пройдет бесплатный концерт проекта «В буфете». В фойе второго этажа в 20 часов состоится акустический концерт Миши Лузина (Екатеринбург) и Макса Ротшильда (Франкфурт, Германия). Дуэт исполнит как песни собственного сочинения, так и вариации на тему музыкального наследия 90-х годов.

Миша Лузин – екатеринбургский музыкант, поэт, автор песен и путешественник, объездивший с концертами 30 стран мира, от Индии до Исландии. Михаил – участник шоу «Голос», фестиваля Усадьба Jazz и квартирников Seasons, а также четырех экспедиций под парусами «Седова» и «Крузенштерна». Макс Ротшильд выступает в формате casual jazz, который впитал в себя такие направления, как smooth, lounge, bop и fingerstyle.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Китайское балетно-акробатическое шоу «Щелкунчик»

В ККТ «Космос» в субботу, 14 декабря, в 19 часов можно посмотреть новое театрализованное представление, в котором соединены цирк и балет, акробатические трюки и номера мастеров кунг-фу. Китайские акробаты попытаются рассказать балет Чайковского «Щелкунчик» на языке цирка. Одновременно на сцене будет: 45 акробатов и 10 тонн диковинных декораций в сопровождении световых и звуковых эффектов. Зрителям обещают незабываемые впечатления, спектакль, «не имеющий ничего общего с привычными нам театральными и цирковыми постановками».

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Вход: от 1000 рублей.

Ярмарка новогодних подарков, сделанных своими руками

Купить подарки и угощения к новогоднему столу можно будет в субботу в Ельцин-центре, где весь день будет проходить фестиваль «Фактура». Свои товары и услуги предоставят более 120 дизайнеров, мастеров и ремесленников из разных городов России. Кроме ярмарки, где можно будет купить одежду, косметику, аксессуары, игрушки, чаи и сладости, – будет работать зона мастер-классов (за день их пройдет 35). В дополнение ко всему будет звучать живая музыка, организуют фотозоны и аттракционы для детей.

Место проведения: атриум Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 50 рублей, для детей и пенсионеров – свободный.

Шоу барабанщиков «Чувство ритма» – в филармонии

В Свердловской филармонии в воскресенье, 15 декабря, в 15 часов пройдет шоу барабанщиков «Чувство ритма». В их арсенале – все многообразие голосов «ударного» семейства. Устрашающий рокот там-тама и трепетный голос вибрафона, звон колокольчиков и пощелкивание кастаньет. Ударные инструменты – море звуковых красок, которыми можно изобразить стук дождя, раскаты грома, завывание ветра, «цокот копыт» – да все что угодно.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 500 рублей.

«История блюза»: все об Эрике Клэптоне – от историка музыки и блюзмэнов

В клубе EverJazz – новый проект «История блюза». 15 декабря в 19 часов ценителей музыки ждут на вечере, который будет посвящен творчеству Эрика Клэптона – живой легенды современной популярной музыки, иконы блюза и рока. Истории расскажет радиоведущий, меломан и ценитель блюза Алексей Коршун в компании Blues Doctors.

«Истории блюза» – это не просто рассказы о блюзе и сопровождающее их выступление группы. Это проникновение в саму суть блюза. Живой эксперимент, который всем присутствующим в зале даст возможность взглянуть на блюз в новом неожиданном измерении», – говорят организаторы проекта.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 300-600 рублей.

Американское Рождество в Ельцин-центре

Ельцин-центр в воскресенье продолжит отмечать Рождество с национальным колоритом. В прошлые выходные здесь было немецкое Рождество, в эти будет американское. С 12 до 15 часов будет весело, обещают организаторы.

Пройдет концерт ансамбля «а капелла» Blue Jupiter (Нью-Йорк, США), который исполнит зажигательные бродвейcкие хиты. Детей будет встречать и радовать Санта Клаус, с которым можно будет сфотографироваться. Пройдет лотерея рождественских подарков. Гостям праздника обещают яблочный сидр.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Встреча «Язык тела»: каждый может рассказать о своих проблемах

15 декабря в 13:30 в «Доме Маклецкого» состоится разговорный клуб «Язык тела». Это открытое и доверительное пространство, куда может прийти каждый и поговорить на тему тела, его принятия и проблем, связанных с этим. Каждая подобная встреча проходит с участием психолога и художника. Будут арт-практики, групповая терапия.

«Каждый имеет право рассказать все, что посчитает нужным. Телесность все чаще становится важной темой разговора, и хочется этот разговор продолжить. Комплексы и принятие себя, травмы из детства, просто истории того, как внешность и ее восприятие влияют на нашу жизнь – все это мы можем обсудить в нашем клубе. Мы ждем любого человека, готового к диалогу», – приглашают организаторы.

Место проведения: «Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 22)

Вход: свободный, строго – 18+.

Выставка старинных новогодних игрушек

В ТРЦ «Радуга Парк» в эти выходные открывается выставка новогодней советской игрушки и ретро-открыток. В экспозиции – более 200 экземпляров. Как рассказала одна из обладательниц коллекции, предоставившая игрушки для выставки, в ее собрании сегодня – более 40 советских елочных игрушек и несколько десятков ретро-открыток в новогодней тематике. Коллекцию пополнили бабушкины и прабабушкины запасы, а также экземпляры, купленные на блошиных рынках и в интернете. Самая старая игрушка была изготовлена около 1930 года.

Место проведения: ТРЦ «Радуга Парк» (ул. Репина, 94)

Вход: свободный.

Все про авторское кино расскажут создатели мастерской Kinolook

Для тех, кто хочет научиться снимать кино или заниматься его продвижением, полезна будет дискуссия «Продюсирование и создание авторского кино на Урале. Показ лучших фильмов Мастерской Kinolook», которая пройдет в воскресенье в 19 часов в Ельцин-центре. Команда мастерской поделится опытом кинопроизводства и продвижения дебютных фильмов, ответит на вопросы зрителей и раскроет секреты малобюджетного кино. Конечно, состоится показ лучших работ мастерской: покажут короткометражные фильмы «Земля», «Млечная дорога», «Шлейф».

Место проведения: медиазал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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