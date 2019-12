«Не темно» на Уктусе, бал-маскарад, бодипозитив и много Рождества – Weekend (18+)

В эти выходные, предпоследние перед Новым годом, почти все мероприятия будут связаны с подготовкой к празднику. Почти на всех площадках – рождественские концерты и музыка, танцы и шоу-программы. В Музее истории пройдет бал-маскарад в традициях прошлых веков, в Оперном- музыка четырех столетий, в универмаге – рождественская ярмарка. Фестиваль «Не темно», освещающий самую длинную ночь в году, на этот раз пройдет на Уктусе. Что еще интересного ждет екатеринбуржцев в эти выходные – в обзоре «Нового Дня».

Рождественский джаз – в концерте Romantic Music

Солист Театра эстрады, лауреат множества джазовых конкурсов и обладатель запоминающегося тембра голоса Максим Юдин 20 декабря в 19 часов даст предновогодний концерт Romantic music. В программе прозвучат известные джазовые композиции именитых исполнителей: Frank Sinatra, Chet Baker, Ella Fitzgerald и других. Романтическое настроение и мысли о Рождестве гарантированы.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: от 500 рублей.

Первое исполнение «Ариадны на Наксосе» в Екатеринбурге

В Свердловской филармонии 20 декабря в 18:30 можно будет впервые в Екатеринбурге услышать мелодраму «Ариадна на Наксосе» чешского композитора Иржи Бенду. Молодежный симфонический оркестр часто экспериментирует и в этот раз руководитель Александр Рудин выбрал для концерта произведение Бенду, которого считают чуть ли не единственным предтечей Моцарта. И, кстати, в концерте дирижера Рудина «Ариадна на Наксосе» прозвучит вслед за «Пражской» симфонией Моцарта.

На концерте будет не только музыка. На сцену Свердловской филармонии выйдут звезда реалити-шоу «Пацанки» Мария Третьякова и актер Антон Эльдаров, известный по сериалам и по многочисленным ролям дубляжа(голосом Антона говорят персонажи почти двухсот популярных фильмов, например, «Человек-Муравей»). Актерам в концерте отведена роль чтецов.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 500 рублей.

Пластический перформанс «Вдох-реакция»

В «Доме Маклецкого» в пятницу в 20:00 танцовщики покажут перфоманс «Вдох-реакция», который приглашает зрителя порассуждать о роли тех или иных запахов в жизни человека.

«Как часто знакомый запах отбрасывает вас в воспоминания прошлого? Как происходит, что аромат корочки свежего хлеба становится машиной времени, уносящей в детство? Подсознание дает нам возможность быстро очутиться где-то в другом времени и пространстве», – рассуждают создатели представления.

Зрителей приглашают погрузиться в собственный мир прошлых событий, на основании различных запахов.

Место проведения: «Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)

Вход: свободный, по регистрации.

Дискуссия «Бодинегатив. Как не получить статью за феминизм?»

Ельцин-центр пятничным вечером приглашает на дискуссию по актуальной теме бодипозитива и бодинегатива. В 19:30 в пространстве паблик-маркета соберутся желающие обсудить вопросы телесности и границ.

«Термин «бодипозитив» прочно вошел в нашу жизнь, и всё больше людей присоединяются к идее, что любое тело прекрасно, и что неприлично осуждать человека за несоответствие идеалам. При этом, откровенные разговоры о физиологии в публичном пространстве все еще могут вызвать негативную реакцию. Говорить об особенностях женского организма, кормить грудью на людях, может быть чревато. А обнаженные части тела все еще провоцируют жесткую критику со стороны окружающих», – говорят организаторы мероприятия.

На встрече будут разговоры о том, где заканчивается личное и начинается общественное в вопросах телесности и бодипозитива. Участники порассуждают, о чем в принципе можно и нельзя говорить.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Новогодний шопинг на фестивале Sandarina

С 21 декабря по 22 декабря в универмаге Bolshoy пройдет традиционная предновогодняя Sandarina – шопинг-фестиваль для любителей дизайнерских вещей. На ярмарке будет более 200 дизайнеров со всей страны, которые привезут одежду, украшения, блокноты, ремни и кошельки, открытки и игрушки – словом, все, что можно подарить на Новый год родным и близким.

Как обычно в течение двух дней на фестивале – мастер-классы и лекции. Например, можно будет нарисовать открытку акварелью или слепить из глины игрушку. Также гостей ожидает музыка, вкусная еда, работа фотографов.

Место проведения: универмаг Bolshoy (ул. Малышева, 71)

Вход: 100-150 рублей.

«Не темно» в этом году пройдет на Уктусе

В ночь с 21 на 22 декабря в Екатеринбурге пройдет очередной фестиваль «Не темно», идея которого заключается в том, чтобы при помощи световых инсталляций осветить самую темную и долгую ночь в году. Но в этот раз светло будет на Уктусе – площадок в центре города не будет. Выбор места проведения обусловлен темой фестиваля – «Визуальная экология новых территорий». Под «новыми территориями» организаторы подразумевают городские пространства, облик которых не завершен: районы новостроек и места с многолетней историей, переживающие кризис своей экономической и культурной идентичности.

На территории спорткомплекса «Уктус» с 18 до 22 часов можно будет инсталляции и видео-перформансы от художников из Швейцарии, Польши, Германии, Туниса, Финляндии, Австрии и США. Жители других районов города смогут добраться сюда на курсирующих трансферных автобусах. Автобусы будут отправляться от пельменной «Замес» (ул. Пушкина, 12) в 18:00 и 19:30. Примерное время тура – 4 часа (дорога туда и обратно, по часу на каждой площадке).

Фото:организаторов фестиваля «Не темно».

Место проведения: СК «Уктус» (ул. Зимняя, 27)

Вход: свободный, трансфер – 300 рублей в обе стороны.

Городской бал-маскарад

21 декабря в 19 часов в Музее истории Екатеринбурга пройдет открытый городской бал-маскарад. В генеральском особняке имени Качки будут танцы рубежа веков в стиле модерн. На балу будет играть живая музыка оркестра BACH. Танцам обучит клуб исторических танцев pas de cote. Кроме того, обещают фуршет.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 2000 рублей.

Оперетта, опера и буффонный балет – на Рождественском вечере в Оперном

21 декабря в 18 часов в Театре оперы и балета пройдет Рождественский концерт. Традиция проводить предновогодние специальные представления уже прочно закрепилась в театре и постоянные зрители знают, что их будет ждать что-то особенное. В этом году программа охватывает четыре столетия так называемой легкой театральной музыки. Гости услышат итальянскую комическую оперу, венскую оперетту, испанскую сарсуэлу, английскую семи-оперу, американский мюзикл, увидят французский «буффонный балет». На сцене – все творческие силы театра: солисты оперы, хор, балет, симфонический оркестр и приглашенные музыканты.

Место проведения: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а)

Вход: от 400 рублей.

Новогодне-рождественская классика джаза от американского вокалиста Kalil Wilson

В субботу, 21 декабря, в 22:00 в клубе EverJazz выступит звезда американского джаза, гениальный вокалист Kalil Wilson из Сан-Франциско. Он исполнит новогодне-рождественскую джазовую классику из легендарных бродвейских мюзиклов и всеми любимых голливудских фильмов. Прозвучат Let Is Now, Jingle Bells, White Christmas. Have Yourself a Merry Little Christmas, и другие композиции, ставшие визитной карточкой рождества в США. Мощный, но в то же время чрезвычайно гибкий и богатый нюансами голос вокалиста позволяет чувствовать себя одинаково комфортно во многих стилях – от традиционного джаза до соула и р-н-б и даже академической музыки. Богатый тембр, большой диапазон и высокая техническая подготовка делают Калила одним из самых перспективных музыкантов на современной мировой сцене.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: от 1200 рублей.

Классика в музее

Еще один концерт, способный подарить вам настроение праздника, состоится в Музее изобразительных искусств 21 декабря в 17 часов. Здесь можно увидеть «Невидимое в тишине». В Каслинском зале прозвучит французская, итальянская и русская музыка XIX века. Прекрасную мелодию дополнит беседа о камерном портретном жанре этого столетия из Эрмитажной коллекции.

Место проведения: Музей ИЗО (ул. Воеводина, 5)

Вход: 100-250 рублей.

Открытие ледового городка в Литературном квартале

В Литературном квартале в субботу в 14 часов откроется ледовый городок «Сказки Пушкина». Детей и взрослых приглашают познакомиться с любимыми сказочными героями, прокатимся с горки и запутаться в волшебном лабиринте. Только в день открытия ледового городка: новогодняя игровая программа с Дедом Морозом и героями сказок с артистами Камерного театра; песочное шоу «Новогодняя метель»; старинные танцы в традициях XIX века с клубом исторических танцев «Pas de côté».

Место проведения: Литературный квартал (ул. Пролетарская, 14)

Вход: свободный.

Эмоции и их влияние на тело – дискуссии и мастер-классы

В воскресенье с 15 до 22 часов в «Доме Маклецкого» пройдет мероприятие «Yes, EMOTIONS!». Его цель – рассказать, как эмоции влияют не только на наше настроение, но и на тело. Здесь можно будет узнать, как не поддаться новогоднему стрессу и провести одни из последних выходных с пользой для самого себя.

Психолог Светлана Котова расскажет, почему бывает грустно, когда всем весело, и что делать с новогодней хандрой, Юлия Шаркина обещает рассказать как рассмотреть себя. Пройдет словесная ролевая игра «Приключение по чужому Я» с Анастасией Постниковой.

Также весь день –выставка «Изнутри наружу» молодежной арт-лаборатории ART LAB OUR; елка желаний (гости смогут оставить свое желание на карточке или забрать чужое, чтобы исполнить его).

Место проведения: «Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)

Вход по регистрации: https://netabu.timepad.ru/event/1212266/.

