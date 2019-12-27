5, 4, 3, 2, 1 – чем занять себя пять вечеров до Нового года: Weekend в Екатеринбурге (18+)

Для многих сегодняшняя пятница станет последним рабочим днем в году, а дальше – только приятные хлопоты. Но даже если вам предстоит работать 30 и 31 декабря, не расстраивайтесь. В ближайшие дни и вечера в Екатеринбурге пройдет множество мероприятий, которые подарят праздничное настроение и подготовят к самой главной ночи в году. Лучшие события – в обзоре «Нового Дня».

Открытие Ледового городка в честь Антарктиды

С вечера пятницы в Екатеринбурге официально заработает главный ледовый городок – на площади 1905 года. В этом году темой стало 200-летие со дня открытия Антарктиды, поэтому будет много пингвинов и льда. Ледовые скульптуры китов, айсбергов, имитация северного сияния – вот лишь немногие из объектов, которые горожане увидят на площади. Все новогодние каникулы в городке будет работать ярмарка с подарками, напитками и угощениями.

Место проведения: площадь 1905 года

Вход: свободный.

Европейское Рождество с мировой звездой

В Филармонии перед Новым годом по традиции пройдут концерты за столиками. 27 декабря в 18:30 выступит мировая звезда – оперная дива, сделавшая карьеру и на Западе, и в России, – Любовь Петрова. В концерте прозвучат арии и дуэты из разных опер: «Иоланта», «Евгений Онегин», «Севильский цирюльник» и других.

Кроме Любови Петровой, в концерте участвуют Алексей Петров (баритон), Уральский академический филармонический оркестр под руководством Алексея Доркина.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 2500 рублей (в стоимость включены угощения).

Видеосалон с просмотром новогодних фильмов

В «Доме Маклецкого» в пятницу вечером ждут любителей старых новогодних фильмов. Создатели и участники «Мастерской Kinolook» покажут на старом телевизоре отрывки всем известных картин и предлагают устроить их разбор. «Новый год в кино? Что это? Просто атмосфера или важная художественная составляющая сюжета?», – задаются вопросом организаторы.

Зрителей ждет вкусный чай, рождественские пряники. Кроме того, все сделают своими руками новогоднее киноукрашение, которое смогут унести с собой.

Место проведения: «Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)

Вход: 200 рублей.

Новогодний огонек и дискотека 90-х

В Театре эстрады в предновогодние дни (до 30 декабря включительно) параллельно идут две развлекательные программы. Первая называется «Новогодний огонек» – караоке-шоу за столиками. У гостей будет возможность почувствовать себя участниками новогодних огоньков, на которые обычно смотрят по телевизору, и спеть любимые песни в караоке на сцене вместе с любимыми артистами. Почувствовать себя настоящей звездой сможет каждый.

Вторая программа – «Дискотека 90-х». Со сцены прозвучат популярные танцевальные песни того времени, которые заставляли нас делать магнитофоны погромче: «Ветер с моря дул», «Зайка моя», «Желтые тюльпаны», «Седая ночь», «Белые розы» и многие другие. Вести дискотеку будут известные в городе шоумены.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: на огонек – 1300 рублей, на дискотеку – от 500 рублей.

Благотворительный рынок с подарками

27 декабря в 19 часов в «Доме Маклецкого» пройдет фестиваль «Рынок О.Сознания». На мероприятии вы сможете: посетить выставку, увидеть перформанс, проконсультироваться у стилистов и психологов, написать добрые открытки для своих близких и главное – приобрести новогодние подарки, средства от которых пойдут нуждающимся.

На благотворительном маркете будут представлены дизайнерские рубашки, эко-сумки и игрушки, созданные руками людей с ограниченными возможностями. Все собранные средства пойдут на подарки подопечным Службы Милосердия.

Место проведения: «Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)

Вход: свободный, по регистрации

Четыре века оперы – в Оперном

Если вы еще не успели сходить на Рождественские концерты в Оперный театр, то у вас еще есть шанс – 28 и 29 декабря в 18 часов. Программа Рождественских концертов 2020 года составлена вновь. Она охватила четыре столетия так называемой легкой театральной музыки, представленные в ней жанры – редкие гости в екатеринбургской афише: итальянская комическая опера, венская оперетта, испанская сарсуэла, английская семи-опера, американский мюзикл, французский «буффонный балет». На сцене – все творческие силы театра: солисты, опера, хор, балет, оркестр и приглашенные музыканты.

Место проведения: Урал Опера Балет (пр. Ленина, 46а)

Вход: от 300 рублей.

Забег «моржей» по Вайнера

29 декабря в 12 часов в центре Екатеринбурга можно будет увидеть полуголых бегущих людей. Ежегодный забег «моржей» пройдет от Радищева – по улице Вайнера – до ледового городка. Общая длина дистанции – 3,5 километра. Для участия – обязателен дресс-код: мужчины должны быть в красных шортах и колпаках, женщины – в синих или голубых юбках и голубых колпаках, а также в белых майках. Приветствуются аксессуары на новогоднюю тематику.

Место проведения: старт – от магазина «Декатлон» (перекресток Вайнера/Радищева)

Вход: свободный.

Мир танго и фото с борзыми – в Музее истории

В Музее истории Екатеринбурга 29 декабря в 18 часов состоится концерт «Мир танго». Камерный оркестр «В-А-С-Н» уверяет: нет на свете более эмоционального, более завораживающего танца. В мелодиях танго есть все – и жгучая ревность, и всесильная любовь, и тщеславная гордость и безудержная страсть. Мелодиями танго можно выразить любые чувства и эмоции.

Зрители смогут не только насладиться прекрасной музыкой танго, но и научатся этому танцу. Профессиональные танцоры покажут основные движения и шаги танго, чтобы зрители могли двигаться в такт оркестру. Приятным подарком для участников вечера станут фото с аристократичными борзыми собаками, а звон бокалов с шампанским добавит вечеру новогоднего настроения.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 1500 рублей.

Премьера в Театре драмы – «Мадам Рубинштейн»

Театр драмы под конец года выпустил премьеру – спектакль «Мадам Рубинштейн». 29 декабря в 18:00, 30 декабря в 18:30 и 31 декабря в 17:00 зрители увидят спектакль по пьесе Джона Мисто, титулованного австралийского писателя. В центре сюжета – реальная историческая фигура, «львица» косметического бизнеса Хелена Рубинштейн (1872-1965), прошедшая головокружительный путь от польского гетто до престижных нью-йоркских авеню. Одна из самых богатых женщин мира, Хелена открыла первый в мире «Дворец косметики», собрала вокруг себя удивительный художественный бомонд и объездила весь мир, посещая собственные салоны, но закат ее длинной жизни был отнюдь не безоблачным.

Место проведения: Театр драмы (Октябрьская площадь, 2)

Вход: от 200 рублей.

Итоги за 20 лет подведут в Ельцин-центре

30 декабря в Музее Ельцина будет специальная программа «museum after hours. Y2K. Версия 2.0». Почти 20 лет назад мы вступали в новый век и новое тысячелетие. Ожидание нового тысячелетия перед 2000 годом породило множество страхов, связанных с неизвестностью будущего, техногенностью катастроф и просто приближением большого временного рубежа. «Проблема 2000» или «Y2K», как она стала именоваться, приняла мировой масштаб и заставила нас задуматься о зависимости человечества от компьютерной техники, а также о потенциально катастрофических последствиях нашей деятельности.

Организаторы программы предлагают обратиться к опыту 2000-го и задуматься: а как изменился мир за последние 20 лет? Насколько мы стали зависимы от технологий и гаджетов сегодня, какие новые техногенные и антропогенные проблемы мы обрели, чего опасаться и что все же спасет нас уже в XXI веке. Выражать эти мысли в рамках спецпрограммы будут разными средствами.

В зале Свободы в 19:30 пройдет спектакль «Иди с миром» – он посвящен проблеме мусора. На президентской площади в 20:30 покажут музыкальный перформанс «Директор Всего».

Место проведения: Музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 300 рублей.

Новый год с Молодежным оркестром

30 и 31 декабря вечером в филармонии пройдут традиционные концерты в формате классик-хит-коктейль «Новый год с Молодежным оркестром». В программе – сюита из рок-опер Уэббера, попурри на знаменитые гершвинские мелодии, золотые хиты западной киноиндустрии и самая новогодняя музыка Чайковского. На сцене с оркестром – вокальный ансамбль VoiceBand – восьмерка невероятно талантливых певцов, которые обычно поют a cappella, но только не в новогодней филармонии.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 2600 рублей (в стоимость включен фуршет за столиком).

Театр в Новый год

Еще два театра в новогодние дни дают представления. 30 и 31 декабря в 10:30 самый новогодний балет в мире можно посмотреть в Театре оперы и балета. «Щелкунчик» не нужно долго представлять – как не нужно объяснять, что такое Новый год. Играет по-моцартовски прозрачная увертюра, падает снег, медово светятся окна дома Штальбаумов, а в доме горит огнями рождественская елка. Потом елка вырастает, пряничные солдаты сражаются с крысами, кукла для колки орехов превращается в принца, и все отправляются в страну сластей.

А в «Коляда-театре» год по традиции проводят комедией «Скрипка, бубен и утюг» – 31 декабря в 18 часов. Придорожное кафе, осень, бабье лето. Здесь сегодня второй день свадьбы Леонида и Натальи. День, когда голова трещит от вчерашнего разудалого веселья, когда на многое открываются глаза, когда заканчивается карнавал пошлости, взвинченной до истерики радости и начинается реальная жизнь. Тамада и группа «Сексуальный шоколад» удивляют все новыми и новыми номерами (чего стоит одна свинья-стриптизерша). Вся свадебная программа пролетает перед глазами новоиспеченных родственников.

Место проведения: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а). «Коляда- театр» (пр. Ленина, 97)

Вход: от 300 рублей.

Новый год – в центре города и в центральном парке

Каждый год в Екатеринбурге в Новогоднюю ночь работают две уличные площадки для массового празднования – ЦПКиО и городок на площади 1905 года. 2020 не станет исключением: послушать поздравление президента и бой курантов можно на больших экранах в двух этих локациях.

В ЦПКиО также обещают массовые гуляния до 4 часов утра. Будут шоу-программа, конкурсы, выступление артистов, розыгрыш призов, хороводы с Дедушкой Морозом, дискотека.

На площади 1905 года можно будет покататься с горки и послушать музыку.

Место проведения: ЦПКиО и площадь 1905 года.

Вход: свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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