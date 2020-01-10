Гонки по снегу, Старый новый год с чаем и этника с электрикой – Weekend в Екатеринбурге (18+)

Рабочий год начался короткой неделей и Два впереди снова два выходных. Можно провести их с пользой и послушать лекции про рок-музыку или загадки на картинах художников, а можно продолжать веселье – на концертах, гонках по снегу и чайных церемониях. Самые интересные события – в обзоре «Нового Дня».

Древние этнические инструменты и цифровой звук – концерт «Этно электро»

В первую рабочую пятницу года после трудового дня можно отправиться на оригинальный концерт «Этно электро», который пройдет в «Синара центре» 10 января в 19 часов. Два прославленных екатеринбургских музыканта – Виталий Владимиров и Денис Галушко – встретятся на одной сцене, чтобы удивить и наполнить зрителей оригинальной музыкой. «Этно электро» – это энергия древних этнических инструментов в сочетании с цифровым саундом, слияние архаики и дерзкой современности, это ханг и диковинные флейты, которые «поют» под электронным звукопадом, пробуждая внутренний танец души. Для гостей концерта – легкий фуршет и бокал игристого.

Место проведения: «Синара центр» (Верх-Исетский бульвар, 15)

Вход: 500 рублей.

Семинары для желающих стать критиками

Книжный магазин «Пиотровский» в новом году запускает серию встреч «Ридинг. Современная художественная критика», первая из которых пройдет 10 января в 19 часов. Ридинги – это встречи, на которых читается и обсуждается заданный текст. В случае этого проекта тексты будут касаться современного искусства. Каждый месяц планируется проводить 2 встречи с периодичностью в две недели. На первом ридинге выбор пал на статью художника Егора Рогаkева, опубликованную в 110-м выпуске «Художественного Журнала», – о современной культуре.

Модератор встречи: Лена Голуб, участник кружка арт-критики, выпускница философского факультета УрГУ, координатор основного проекта 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Место проведения: магазин «Пиотровский» (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Фестиваль 50-ти молодых групп – New/Open showcase

11 и 12 января в клубе Center пройдет шоукейс-фестиваль New/Open, который проводит команда «Ночи музыки» и «Старого нового рока». По сути это фестиваль молодых групп со всей страны. Еще до выступлений на сцене каждая группа подготовила свой проект для защиты – на темы об успешности, музыке и так далее. В дни фестиваля музыканты будут защищать проекты перед жюри (в образовательном центре Ельцин-центра) и петь на сцене клуба перед зрителями.

Всего на сцену за два дня поднимется 50 коллективов со всей России. Их список можно посмотреть на сайте.

По результатам защиты проектов и выступлений организаторы выберут 6 победителей, которые получат денежные призы, поедут на крупный фестиваль или получат возможность заключить контракт с крупным музыкальным лейблом.

Место проведения: Ельцин-центр. Клуб Center (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 300 рублей – на оба дня.

Гонки по снегу – «Снежный Вихрь»

На трассе под Арамилью 11 января пройдет ралли-спринт гонка «Снежный вихрь», точнее – первый ее этап. В нескольких заездах пилоты машин разных категорий продемонстрируют свое умение управлять автомобилем в сложных условиях. Будут снежные заносы, гонки и опасные моменты.

Для зрителей организована зона просмотра, в которой разместится полевая кухня, кофейня и фотозона.

Место проведения: трасса АСК Арамиль (ул. Пролетарская, 82б/1)

Вход: для зрителей – свободный.

Чайные истории на старый Новый год

Детская филармония приглашает детей и взрослых 11 января в 12 часов отметить Старый Новый год, но с новой традицией – традицией чаепития. За столиками можно будет узнать новое о церемониях в Японии, Англии и России, угоститься сладостями. Конечно, чаепитие будет сопровождать живая музыка. «Домашнюю атмосферу и самые душевные инструменты гарантируем», – обещают организаторы.

Место проведения: Детская филармония (ул. 8 Марта, 36)

Вход: от 500 рублей.

Квартирник двух молодых групп

Два молодых музыкальных проекта – «проспект Космонавтов» и «Новая диета на две недели» – приглашают любителей необычного на квартирник в «Дом Маклецкого». Он пройдет 11 января в 18 часов. Группы будут играть акустику.

«Новая диета на две недели» – проект, который только появился в Екатеринбурге. Музыканты говорят, что играют «ультрасовременное тёлочье диско». «Проспект Космонавтов» – музыкальный DIY-проект одного участника – Дмитрия Лобанова, который пишет музыку обо всем, что видит.

Место проведения: «Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)

Вход: 500 рублей (собранные средства пойдут на производство первого полнометражного фильма мастерской Kinolook).

Большой концерт Blues Bastards

12 января в 19:00 в «Доме печати» состоится большой сольный концерт екатеринбургской группы Blues Bastards. Это известная на Урале группа, которая смешала в своей музыке несколько жанров, сделав упор на мощный вокал, жирный гитарный звук и грув ритм-секции. После того, как в мае 2019 г. группа отметила 5-й День рождения, музыканты приступили к работе над новым материалом, релиз которого они запланировали на весну 2020 г. и большой тур, в его поддержку.

Специальный гость концерта – группа Coperniquo из Австрии, выступавшая на множестве площадок в Австрии и Германии. Их сингл Dancing On Broken Glass в 2018 был номинирован на главную музыкальную премию Австрии.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 500 рублей.

Старый Новый год во дворе особняка в центре города

12 января с 12 до 19 часов «Дом Метенкова» откроет двери своего небольшого дворика в самом центре Екатеринбурга. Организаторы приглашают взрослых и детей отметить наступление Старого Нового года, покататься на горке, а также раскрасить ее красками. У музейной елки будет Дед Мороз.

Место проведения: «Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36)

Вход: свободный.

Лекция «Запрещенный рок: магнитофонная культура в СССР»

За день до фестиваля Старый Новый рок, который по традиции пройдет 13 января, в Ельцин-центре автор ключевых книг по истории отечественного рока Александр Кушнир прочитает лекцию «Запрещенный рок: магнитофонная культура в СССР». Встреча состоится 12 января в магазине «Пиотровский».

Александр Кушнир с 1994 по 1999 годы исследовал андеграундную эпоху семидесятых-восьмидесятых, когда «сгорали усилители, разбивались об пол самопальные гитары, динамики вылетали из колонок, зрители – из окон, администрация – с работы». Творившие тогда вне системы Майк Науменко, БГ, Шевчук, Макаревич, Кинчев, Цой, Бутусов, Мамонов и Егор Летов записывали «на коленках» великие магнитоальбомы: «Радио Африка», «Уездный город N», «Разлука», «Русское поле экспериментов» и многие другие. По следам тех событий Кушнир написал книгу, которая включает в себя множество уникальных фотографий, 100 захватывающих историй про героев «советского рок-подполья». Об этом автор и расскажет на лекции.

Фестиваль «Старый Новый Рок-2020» состоится 13 января в Ельцин Центре. Хедлайнеры фестиваля: группа «ЧАЙФ», Александр Ф. Скляр и «ВА-БАНКЪ», группа «ТОП», а также OQJAV.

Место проведения: книжный магазин «Пиотровский» (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Лекция-квест в музее

12 января в 15 часов любителей искусства и загадок ждут в Музее наивного искусства, где пройдет лекция-квест «Опознание. Произведения народного искусства на картинах русских художников». Пришедшим предстоит разгадать загадки по поиску и опознанию произведений народного искусства, изображенных на картинах великих художников – Сурикова, Нестерова, Кустодиева и других. В одних случаях предметы крестьянского быта изображены для исторической достоверности картины, в других – в качестве цветового акцента в композиции, в третьих – в результате пренебрежения художником достоверностью.

Лекцию читает заведующий сектором наивного искусства Андрей Бобрихин.

Место проведения: Музей наивного искусства (Розы Люксембург, 18)

Вход: 150 рублей (для льготных категорий – 50 рублей).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.01.20

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