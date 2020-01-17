Чемпионат по спидкубингу, гастроли театров Вахтангова и «У Моста» – Weekend в Екатеринбурге (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге будет много интересного для любителей театра: в городе гастролирует мистический театр «У Моста» и московский театр им. Вахтангова, а на сцене Камерного повторят хит фестиваля «Свой» – моноспектакль Георгия Иобадзе «Я, Бабушка, Илико и Илларион». Если вы не знаете что такое спидкубинг, то можно отправиться в ЦК «Урал», там пройдет целый чемпионат по этой дисциплине. А если вам интересны мифы, ритуалы и все, что с ними связано, в «Доме Метенкова» всего на один день достанут фотокниги на эти темы. Остальные события выходных – в обзоре «Нового Дня».

Гастроли пермского театра «У Моста»

Театр из Перми «У Моста» вновь порадует екатеринбургских театралов своими гастролями, которые пройдут на сцене Театра кукол с 17 по 19 января. 17 января в 19 часов мистический театр покажет трагифарс по малоизвестному произведению М. Горького «Васса (Первый вариант)». Это история, повествующая о сложной судьбе одной непростой семьи, члены которой связаны между собой не только кровными узами, но и сложными судебными сплетениями, интригами, тайнами.

18 января в 14:00 и в 18:00 – грустная комедия «Чайка». Театр в своей оригинальной авторской манере пробует разгадать загадки чеховского мышления – объяснить, почему самоубийство Треплева и безнадежная любовь героев совсем не отменяет комедийной стихии представления.

19 января в 14:00 и в 18:00 – комедия-фарс «Самоубийца» по пьесе Эрдмана. «У Моста» предлагает прочесть эту пьесу как настоящую игру в карнавал, в логике которого маленькая история человечка Подсекальникова, решившего вдохновенно и идейно свести счеты с жизнью из-за ливерной колбасы, не может не быть дико смешной.

Место проведения: Театр кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143)

Вход: 900-2500 рублей.

Театр им. Вахтангова – в «Коляда-театре»

Еще один подарок театралам в эти выходные – гастроли Театра им. Е. Вахтангова на сцене «Коляда-тетра», которые уже начались и продлятся до 18 января. Москвичи привезли комедию по рассказу Достоевского «Чужая жена и муж под кроватью» и концерт.

Комедию можно посмотреть 17 января в 20:00. По словам режиссера Екатерины Зонненштраль, сам текст Достоевского – ирония над популярными в то время легкомысленными водевилями. Однако сама тема рассказа – ревность и страсть, доведенная до сумасшествия – была для Достоевского очень серьезной, больной. Мысли о ней не покидали его на протяжении всей жизни. «Нам было интересно поработать с текстом «молодого» Достоевского. Здесь его язык ещё не совершенен с точки зрения мастерства, но свеж и откровенен в своей наивности. Мы попытались разобраться в нем с помощью языка театра. Эксперимент чист и проводится прямо на ваших глазах», – говорит режиссер.

А 18 января молодые артисты театра Вахтангова зовут на концерт музыкальной группы NORWAY.TODAY. Екатеринбуржцы смогут увидеть некий музыкально-театральный перформанс, в котором артисты поделятся чем-то важным и зрители откроют для себя драматических актеров (Юрия Цокурова, Гену Вырыпаева и Федора Парасюка) с другой стороны.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97)

Вход: 500-1700 рублей.

Бесплатный вечер камерной музыки и вокала

В пятницу в 19 часов в Большом зале Уральской консерватории ждут всех любителей вокального искусства. Студенты кафедры сольного пения, класс доцента Тамилы Шайкевич даст бесплатный концерт камерной музыки. Прозвучат романсы, арии, всем знакомые и незнакомые песни.

Месть проведения: Уральская консерватория (пр. Ленина, 26)

Вход: свободный.

Спектакль «Я, Бабушка, Илико и Илларион» по роману Нодара Думбадзе

На сцене Камерного театра 17 и 18 января в 19 часов моноспектакль Георгия Иобадзе «Я, Бабушка, Илико и Илларион» по роману Нодара Думбадзе. Постановка стала хитом фестиваля «Свой», который проходил в Камерном раньше, но не все зрители успели попасть на спектакль, поэтому его повторяют вне фестиваля.

Это очень точная зарисовка о людях, простых и глубоких, наивных и мудрых, живущих одной судьбой. Детство и юность, первая любовь Зурико – все пронизано грузинским весельем, неиссякаемым юмором и воспоминаниями о бесконечных застольях, которыми так славится Грузия. Светлый роман Думбадзе пользуется огромной популярностью, он стал основой множества фильмов и постановок. Однако, для своего моноспектакля Георгий Иобадзе создал оригинальную инсценировку культового текста. Актер также выступил в роли режиссера и хореографа постановки, и сделал подборку народных грузинских песен, которые звучат в спектакле.

Место проведения: Камерный театр (ул. Пролетарская, 18)

Вход: 650-850 рублей.

Показы фильма «Особенные»

Все выходные в Ельцин-центре будут показывать фильм «Особенные», который получил приз зрительских симпатий на кинофестивале в Сан-Себастьяне в 2019 году. Это фильм о людях, которым отчаянно нужна помощь. Они живут среди нас, встречаются на улицах, в вагонах метро и подъездах многоэтажек. Мы не замечаем их существования или просто боимся заметить. Это мог бы быть сюжет фильма о супергероях. Но они не парят над землей и не стреляют молниями. Им нужна помощь и этот фильм именно об этом и о человеке, подарившем им всю свою жизнь.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 200-250 рублей.

Танеев vs Чайковский – два концерта в филармонии

18 и 19 января в Свердловской филармонии пройдут концерты, которые «столкнут лбами» учителя и ученика – «Танеев. Чайковский». В программе прозвучат произведения Чайковского и самого талантливого его ученика Танеева – противоположные и по стилю, и по звучанию.

«Мне даже смешно, как я мог до сих пор не видеть, что я предназначен для положения на музыку этой драмы. Ничего нет более подходящего для моего музыкального характера», – говорил Чайковский о «Ромео и Джульетте», считая это лучшим своим творением. Однако его талант прекрасно подошел и для воплощения светлой весенней сказки «Снегурочка». А вот лучший и любимый ученик Чайковского, Сергей Танеев, был далек от страстей. Его стихия – музыка строгая, благородная и возвышенная.

Сочинения Учителя и Ученика прозвучат в масштабной программе оркестра и хора.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 400 рублей.

Чемпионат по спидкубингу

18 и 19 января 2020 года в Центре культуры «Урал» состоится Международный чемпионат по спидкубингу EkaCube Winter-2020. В течении двух дней спидкуберы из многих городов России будут соревноваться в скоростной сборке кубика Рубика.

Программа дисциплин включает в себя не только скоростную сборку известного всем кубика Рубика, но и мегаминкс, скьюб, скваер и другие. На этом чемпионате впервые заявлена дисциплина – сборка кубика 3х3х3 на количество ходов.

Для зрителей чемпионы проведут серию мастер-классов (в 12-13 часов оба дня).

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: свободный.

Ритуалы и мифы древности и современности – в «Доме Метенкова»

Раз в месяц по выходным «Дом Метенкова» проводит открытые показы тематических подборок фотокниг из библиотеки самой институции и личной коллекции художницы Анастасии Богомоловой. В это воскресенье, 19 января, с 12 до 19 часов можно побывать на показе «Нити мифологии». Гостям покажут фотокниги, авторы которых исследуют тему ритуалов и мифов, как традиционных, так и современных. Январская сессия проекта приурочена к выставке «Eat my love» Огюстена Ребете. Швейцарский художник в своей инсталляции, сделанной по итогам арт-резиденции в музее, воссоздает атмосферу мистических ритуалов, участниками которых становятся таинственные персонажи и кажущиеся обыденными предметы.

Место проведения «Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36)

Вход: по билету в музей (от 100 рублей.

Проект «EverJazz.Дети» расскажет, чем блюз отличается от джаза

19 января в 14 часов в клубе EverJazz состоится первая в 2020-ом году встреча-концерт в рамках проекта «EverJazz.Дети». Она будет называться «Блюз многоликий». Резиденты клуба, ведущий Алексей Коршун расскажут и «покажут» почему блюз – это не джаз, а отдельный жанр, в чем стилевые разновидности. Музыканты продемонстрируют на каких инструментах и при помощи каких приемов исполняется блюз.

Резиденты клуба, профессиональные музыканты выступят вместе с детьми в качестве иллюстраторов и концертмейстеров, а также готовят самостоятельный блок – нескучные истории «в лицах» о музыке и музыкантах.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: от 400 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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