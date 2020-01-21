В Британии презентовали монету в честь группы Queen (ФОТО, ВИДЕО)

Королевский монетный двор Великобритании выпустил памятную монету в честь группы Queen. Об этом сообщается в твиттере монетного двора. Это первая памятная монета в Соединенном Королевстве, выпущенная в честь легендарного музыкального коллектива.

Монета стала первой из серии «Легенды музыки». Ее дизайн одобрили экс-участники группы – гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор.

Мэй представил монету в видеоролике, опубликованном в твиттере королевского монетного двора.

На одной стороне монеты изображена королева Британии Елизавета II, а на другой – надпись «Queen».

Монета выполнена в различных вариациях и предлагается на продажу по цене от 13 до 2020 фунтов, соответственно от 17 до 2620 долларов.

Лондон, служба информации РИА «Новый день»

Лондон. Другие новости 19.01.20

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