Чехи ужесточают требования к сдаче квартир в краткосрочный наем

Чехи ужесточают требования к сдаче в наем туристам квартир в центре Праги из-за недовольства местных жителей. Они жалуются на то, что постояльцы шумят и часто нехорошо себя ведут, а также изза них резко падает уровень безопасности в домах.

«Использование квартир для краткосрочного размещения туристов, особенно в центре мегаполиса, приносит проблемы, связанные с тем, что целые дома превращаются в неформальные отели. Жители сталкиваются с различными неудобствами, такими как шум, отсутствие безопасности и т.д. К сожалению, действующее законодательство не предоставляет Праге, как и другим городам республики, эффективных инструментов для решения этой проблемы. Вот почему я подготовила законодательный план по изменению правовых норм в четырех областях», – рассказала советник мэра Праги по законодательству, государственному управлению и жилищной поддержке Гана Кордова-Марванова, которую цитирует praha.eu.

В связи с этим в местное законодательство буду внесены изменения. Первая поправка предусматривает обязательство платформ краткосрочного размещения туристов предоставлять муниципалитетам подробную информацию о квартирах, в которых осуществляется такая деятельность, в том числе о количестве гостей, с целью выполнения существующих обязательств, например уплаты местного налога за проживание.

Во-вторых, Прага предлагает разрешить муниципалитетам принимать постановления, которые позволят им регулировать предоставление услуг краткосрочного размещения в квартирах в конкретных районах.

Третья поправка направлена ​​на усиление полномочий отдельных собственников квартир и управляющих компаний в многоквартирных домах: использование жилья для краткосрочных услуг размещения потребует согласия других владельцев квартир. Четвертое предложение предусматривает изменение строительных норм и правил: постоянное использование квартир для предоставления услуг краткосрочного проживания будет подчиняться тем же строгим условиям, что и эксплуатация отеля (с точки зрения безопасности и предотвращения пожаров).

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 10.02.20

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