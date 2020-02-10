Ураган «Сиара» пришел в Европу, Британия уже подсчитывает убытки

В Великобритании начались работы по ликвидации ущерба, который нанес острову ураган «Сиара».

По итогам непогоды более 20 тысяч домов всю минувшую ночь провели без света, нарушено расписание движения транспорта, в том числе пригородных поездов. В некоторых районах страны были метели, выпало 20 см снега, в других сильный дождь вызвал наводнения с затоплением жилья, дорог, автомобилей. Сообщается, что по стране за несколько часов выпала полуторамесячная норма осадков.

Из-за непогоды были отменены десятки авиарейсов, сдвиги в расписании есть и в понедельник.

Как сообщает ВВС, по стране продолжает действовать оранжевый (высокий) уровень опасности – синоптики предупредили о сильных дождях, снеге и ветре. И продлится все это вплоть до среды.

Тем временем, «Сиара» продолжает движение – теперь ураган пришел во Францию, Нидерланды и Бельгию. Там также объявлен оранжевый уровень опасности. В аэропорту Амстердама отменены 240 рейсов.

На севере Франции скорость порывов ветра превышает 150 км/ч. Из нескольких районов приходят сообщения о сорванных крышах, поваленных деревьях и столбах линий электропередачи. В столице страны – штормовое предупреждение, парижанам советуют не выходить из дома. В департаменте Сена-Сен-Дени мужчина погиб, разбившись на скутере: предполагается, что причиной мог стать сильный ветер, сообщают «Евроньюс».

В Германии на северо-западе страны почти полностью прекращено движение поездов. Полностью отменены экспрессы и поезда дальнего следования. На Балтике опасаются волн высотой до пяти метров.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 10.02.20

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