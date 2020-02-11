В Шотландии спасают от вымирания диких лесных котов

В Шотландии разработали план по спасению от вымирания диких лесных кошек, или, как их еще называют «горных тигров». Животных становится исчезающее мало, поэтому в тему спасения вида решили вмешаться ученые.

Как пишет The Times, принята целевая программа стоимостью 5,5 миллиона фунтов стерлингов.

Согласно ей, диких лесных кошек будут разводить в неволе и выпускать в большую обозначенную зону Национального парка Кэрнгормс. Шестилетняя работа по разведению до 60 животных начнется в 2022 году.

Сообщается, что питомник будет располагаться в сельской местности, в глуши, чтобы минимизировать контакты животных и людей.

Эдинбург, Елена Васильева

Эдинбург. Другие новости 11.02.20

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