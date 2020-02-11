Европейцев просят посидеть дома: ураган «Кьяра» продолжается

В Европе продолжает бушевать ураган «Кьяра». «Оранжевый» (то есть высокий) уровень опасности объявлен в 42 департаментах на севере Франции: шторм срывал крыши, валил деревья и столбы линий электропередачи. 130 тысяч человек остались без света, сообщают «Евроньюс».

В Вимерьё (департамент Па-де-Кале) затопило плотины. В Лилле, где скорость ветра достигала почти 190 км/час, была сорвана облицовка с фасада отеля «Новотель». Парижанам власти советует вообще без надобности не выходить из дома.

Штормовое предупреждение было объявлено также на крайнем юге страны и на острове Корсика.

От стихии пострадали и другие регионы Европы. В Тронхейме на юго-западном побережье Норвегии была затоплена парковка, и автомобилисты оказались в западне.

В Германии буря, которую здесь назвали «Сабина», повалила подъёмный кран прямо на крышу собора во Франкфурте, повредив её. Никто из жителей города не пострадал.

Непогода вмешалась и в график железнодорожных перевозок. Из-за нанесённых на рельсы ветром различных предметов компания «Дойче Бан» полностью отменила экспрессы и поезда дальнего следования, призвав путешественников отложить поездки. Её представитель Ашим Штраус говорит: «Фактор безопасности был решающим, поэтому мы не могли допустить, чтобы поезда с пассажирами оставались стоять на открытых путях. Нам удалось в значительной степени избежать подобных ситуаций»

«Красный» уровень опасности объявлен в Нидерландах. Все массовые мероприятия в стране запрещены, в том числе и столь ожидаемые матчи чемпионата страны по футболу

В Великобритании стихия привела к перебоям в работе транспорта, массовым отключениям света и наводнениям. Прекращено паромное сообщение через Ла-Манш, отменены сотни авиарейсов, сообщают «Евроньюс».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 11.02.20

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