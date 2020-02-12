Французы стали все чаще покупать товары на развес, отказываясь от одноразового пластика

Во Франции на волне популярности темы осознанного потребления и минимизации вреда экологии вырос объем рынка товаров на развес. Только в прошлом году он прибавил 41 процент. Доход от него составил 1,2 млрд евро.

Как сообщила ассоциация Réseau Vrac, если в 2013 году во Франции было всего безотходных магазина, теперь таких 400. К 2022 году отрасль надеется утроиться в объемах.

Речь идет о площадках, где товары продаются без заводской упаковки, на развес. Покупатели могут прийти со своей многоразовой тарой – сумками или контейнерами разной емкости – и приобрести желаемые товары, минимизировав вред экологии за счет отказа от одноразовой пластиковой упаковки.

По данным консалтинговой компании Nielsen, 40% французов уже сегодня покупают продукты на развес. За год этот показатель вырос на три процентных пункта. Однако пока такой вид потребления остается все же крайне миноритарным (0,75% рынка без учета скоропортящихся продуктов).

5% рынка «без упаковки» приходится на специализированные магазины, 45% – на магазины биопродуктов, 50% – на супермаркеты. В 70% супермаркетах уже имеются специальные отделы «на развес».

Чаще всего на развес французы покупают орехи (58% французов), сухофруты (51%), бобовые (30%) и зерновые (25%).

Все чаще во Франции стали присматриваться к развесной косметике и средствам для стирки и уборки.

Набирают популярность многоразовые контейнеры для помады (пока представлены не у всех производителей), уходовая косметика для тела, которую можно налить в свои емкости, средства для ванны и душа.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 12.02.20

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