Университет Лапландии объявил о сокращении части рабочих мест

Университет Лапландии начинает переговоры с персоналом по поводу сокращения рабочих мест. Всего их станет на 40 меньше.

По словам ректора университета Антти Сювяярви, причиной сокращений является стремление сэкономить средства. «Результат университета был убыточным, и мы вынуждены стабилизировать экономику», – цитирует служба новостей Yle.fi ректора.

По словам Антти Сювяярви, университету придется экономить 2,5 млн евро в год, чтобы войти в нормальный финансовый график.

Переговоры по сокращению персонала будут завершены через шесть недель.

На данный момент в Университете Лапландии работает 600 человек.

Хельсинки, Елена Васильева

Хельсинки. Другие новости 12.02.20

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