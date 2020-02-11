Швеция в 2019 году не пустила к себе 5674 туриста

Пограничная полиция Швеции отчиталась: в прошлом году она отказала во въезде в королевство отказала 5674 туристам. В лидерах списка – граждане Украины и других стран бывшего СССР.

В то же время, статистика говорит о снижении числа не допущенных туристов по сравнению с 2018 годом – тогда их было 6957 человек.

Свежие данные означают, что примерно пятнадцать человек в день разворачивают обратно на шведских границах.

Несмотря на эти официальные цифры, у начальника региональной пограничной полиции Южной Швеции Юхана Йонссона немного другое мнение. «Только здесь на юге Швеции мы отказываем во въезде примерно ста туристам в неделю», – говорит он.

Согласно официальной статистики число отказов во въезде уменьшились на морских границах, но, в то же время, увеличились в аэропортах Швеции.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 11.02.20

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