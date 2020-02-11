Почти половина финнов иностранного происхождения сталкивались с дискриминацией

Финское ведомство здравоохранения и социального обеспечения обнародовало данные исследования о том, насколько комфортно живется гражданам страны иностранного происхождения. Согласно ему, 40 процентов мужчин и 37 процентов женщин за последний год сталкивались с дискриминацией.

Живущие в Финляндии иностранцы также чаще коренного населения страдают от одиночества. Если сравнивать с аналогичным исследованием, проведенным в 2014 году, то чувство одиночества усилилось, отмечает руководитель исследования Ханнамариа Куусио.

Согласно исследованию, больше проблем со здоровьем и благополучием у людей, особенно у людей, переехавших из Ближнего Востока и Северной Африки. Они чаще испытывают чувство одиночества или страдают от депрессии. Также люди из этих регионов оценивают свое качество жизни хуже, чем остальное население.

Как считает Куусио, одной причиной этому может служить то, что из Ближнего Востока и Северной Африки в Финляндию переезжают, в основном, беженцы. Вероятно, что им приходилось преодолевать трудный путь или жить в лагерях для беженцев.

Многие жители Финляндии иностранного происхождения также считают, что не получают достаточное количество услуг в сфере здравоохранения. Так, записаться на прием без проблем получилось менее, чем у половины опрошенных. Данное исследование не выясняло причин явления, но, как считает Куусио, многие могут просто не знать, как вообще можно записаться к врачу.

Меньше всего врачей посещают люди, переехавшие в Финляндию из России и бывших стран СССР, Эстонии и Азии. Если сравнивать всех иностранцев в целом с коренными финнами, то иностранцы посещают врача чуть реже.

Есть в проведенном исследовании и позитивные моменты. Например, иностранцы меньше и реже употребляют алкоголь, чем коренные финны. Также у них меньше хронических заболеваний. Большинство также заявило, что они полностью трудоспособны, пишут финские СМИ.

Хельсинки, Елена Васильева

Хельсинки. Другие новости 11.02.20

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