В Испании найдены мертвыми два российских бизнесмена: в деле фигурирует угарный газ

В Испании на частной вилле найдены тела двух российских бизнесменов. Как сообщает газета Informacion,

Два 62-летних российских бизнесмена были найдены прислугой дома, когда хозяин перестал выходить на связь.

Прибывшая на место полиция обнаружила россиян в кроватях – каждого в своей комнате. Признаков жизни они уже не подавали.

Тела были отправлены на судмедэкспертизу, которая показала, что смерть обоих произошла во сне – они отравились угарным газом от неисправного котла, который отапливал дом.

Признаков взлома дома и насильственной смерти бизнесменов обнаружено не было.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 12.02.20

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