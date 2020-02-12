В Испании найдены мертвыми два российских бизнесмена: в деле фигурирует угарный газ

В Испании на частной вилле найдены тела двух российских бизнесменов. Как сообщает газета Informacion,
Два 62-летних российских бизнесмена были найдены прислугой дома, когда хозяин перестал выходить на связь.
Прибывшая на место полиция обнаружила россиян в кроватях – каждого в своей комнате. Признаков жизни они уже не подавали.
Тела были отправлены на судмедэкспертизу, которая показала, что смерть обоих произошла во сне – они отравились угарным газом от неисправного котла, который отапливал дом.
Признаков взлома дома и насильственной смерти бизнесменов обнаружено не было.
Мадрид, Елена Васильева
Мадрид. Другие новости 12.02.20
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