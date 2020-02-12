На Европу идет новый ураган

Британские метеорологи предупреждают, что на смену урагану «Киара», который бушевал в Европе в начале недели, на Британские острова придет новый ураган. На этот раз ему дали имя «Деннис». По прогнозам, шторм затронет те же области, что и «Кьяра»: Ирландию, Великобританию, северо-западное побережье Франции и Бенилюкс, хотя двигаться он будет в сторону Дании и Балтийского моря, сообщают «Евроньюс».

Тем временем, Западная Европа все еще восстанавливается после разрушений, вызванных «Киарой», от которых погибли по меньшей мере семь человек. «В субботу ожидаются проливные дожди и ветер, хотя шторм «Деннис» будет слабее «Киары», – объяснил главный метеоролог британского Метеорологического агентства Стив Рэмсдейл.

Ожидается, что сила ветра достигнет почти 100 км/ч – это в два с половиной раза слабее, чем порывы ветра, вызванные «Киарой». Эксперты также предупреждают о риске затопления из-за сильных дождей.

Погода в этом районе будет нестабильной в течение всей недели, сообщают «Евроньюс».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 12.02.20

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