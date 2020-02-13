Один из замков Австрии ищет рыцаря на полный рабочий день

В замке Аггштайн в Австрии открылась необычная вакансия.

Операторы руин замка Аггштайн ищут рыцаря для нового летнего сезона: он начнется в начале апреля и закончится в конце октября 2020 года.

Сегодня развалины Аггштайна ежегодно посещают до 55 тысяч человек, что делает его одним из популярных туристических мест Нижней Австрии, сообщает аustria-today.ru. Здесь можно полюбоваться не только руинами некогда мощной цитадели, но и впечатляющими природными пейзажами, услышать легенды о восстаниях и о жадных рыцарях грабителях, например о первом из Кюнрингенов, лендлорде Аггштайна, Хадмаре III, который перекрывал Дунай цепью, чтобы нападать на корабли.

«Ваша задача – просто впечатлить туристические группы из Австралии своим рыцарским присутствием», – гласит юмористическая реклама работы. Рабочая одежда: доспехи и меч, предоставляются работодателем. Четыре раза в неделю (всегда пятница и воскресенье с 14:30 до 16:30 и четверг и воскресенье с 10:00 до 12:00) новоиспеченный благородный мужчина (или женщина) должен находиться в замке в доспехах.

Заинтересованные лица могут связаться с работодателем посредством электронной почты ch.jaeger@ruineaggstein.at.

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 12.02.20

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