В Париже начали тестировать новые общественные туалеты – они работают только по ночам

В Париже началось тестирование нового типа общественных туалетов – они будут работать только по ночам.

Как сообщает портал CNEWS, устройства не должны мешать людям днем – например, загромождать тротуары и портить вид города. Поэтому в Нидерландах была заказана специальная конструкция – кабина на лифте утром уходит под землю в технические помещения близлежащей станции метро, а вечером появляется на поверхности.

Первый объект такого рода в Париже поставлен на площади Аббес в 18 округе в начале февраля 2020 года – он расположен недалеко от холма Монмартр. Место, где ратуша установит второй выдвижной туалет, пока неизвестно.

Туалет поднимается из метро каждый день в семь вечера – кнопку нажимает один из местных торговцев. Утром туалет опускает сотрудник города, который тщательно их после этого чистит.

Объект состоит из закрытой кабины, которая предназначена для женщин, и двух открытых пространств с писсуарами для мужчин. Снаружи есть также кран с водой.

По данным CNEWS, всего на улицах и в парках французской столицы сейчас находится 750 общественных туалетов, которые при необходимости можно использовать бесплатно. Мэрия Парижа хочет оборудовать пятьдесят из них дополнительными внешними писсуарами, которые должны помочь решить проблему запрещенного мочеиспускания в общественных местах. Эта проблема стала особенно острой после того, как город наводнили мигранты.

Париж, Елена Васильева

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