Ученые Чехии разучили кур болеть опасным птичьим вирусом

Чешские ученые создали генетически модифицированную курицу, которая не болеет птичьим лейкозом.

Как сообщает чешское издание irozhlas.cz, изобретение принадлежит ученым из Института молекулярной генетики Академии наук. Их курица может противостоять вирусу птичьего лейкоза – серьезному заболеванию домашних кур и индеек. Это заболевание встречается на птицефабриках по всему миру.

Надежного лечения от этой болезни не существует, и пораженную птицу необходимо утилизировать, что приводит к значительным экономическим потерям. Например, птицефабрики в Китае и Юго-Восточной Азии страдают от нового типа лейкоза, так называемого лейкоза J.

Вирус ALV-J, о котором идет речь, не поддается контролю, в частности, из-за большой доли мелких ферм и продажи живой птицы на рынках.

Команда ученых Академии давно исследовала причины заболевания и сосредоточилась, прежде всего, на белковых молекулах. Через них вирус проникает в клетки. После сравнения этих молекул исследователи обнаружили, что для чувствительности к вирусу крайне важна одна аминокислота. Ее и добавили ученые в рецепторный блок, что дало устойчивость к вирусу.

Все тесты in vitro и in vivo показали, что генно-инженерные куры полностью устойчивы к вирусам. Но исследователи пока не знают, будет ли разработка распространяться на практике.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 12.02.20

Сенат лишил бывшего вице-премьера Италии неприкосновенности в связи с уголовным делом. / Грузчики разбили рояль известной пианистки стоимостью 200 тысяч долларов. / На Европу идет новый ураган. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»