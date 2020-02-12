Сенат лишил бывшего вице-премьера Италии неприкосновенности в связи с уголовным делом

Бывший вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини может предстать перед судом. Сегодня днём большинство членов Сената проголосовали за снятие с него депутатской неприкосновенности. Теперь политику грозит уголовная ответственность за превышение должностных полномочий и незаконное лишение свободы, сообщают «Евроньюс».

Напомним, Сальвини стал фигурантом дела о судне «Грегоретти», которое в июле прошлого года было заблокировано в итальянском порту Аугуста. На борту находились более сотни мигрантов, которых спасли в Средиземном море. Сальвини тогда был главой МВД и заместителем премьер-министра. Он лично не давал разрешения на высадку пассажиров на берег до тех пор, пока партнёры по ЕС не согласились принять эти мигрантов.

Сальвини в ходе парламентских слушаний настаивал на своей правоте: «Если бы я хотел использовать эту ситуацию в своих личных интересах, ради личной выгоды, я бы не принял такое решение. Я с гордостью заявляю, что сделал то, о чём итальянцы успели забыть, – я выполнил предвыборное обещание. Все в Италии знали, что голосование за Лигу, голосование за Сальвини означает, что мы будем делать всё необходимое, чтобы помешать прибытию нелегальных иммигрантов».

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 12.02.20

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