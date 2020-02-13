Из-за вспышки коронавируса отменен Всемирный мобильный конгресс

В Барселоне из-за ситуации с заболеваемость коронавирусом отменен Всемирный мобильный конгресс. Одна из крупнейшик в мире выставок мобильной индустрии должна была пройти с 24 по 27 февраля, сообщают «Евроньюс».

В Заявлении организаторов отмечается: «GSMA отменила конгресс, потому что глобальная обеспокоенность в связи со вспышкой коронавируса, проблемами с поездками и другими обстоятельствами делает невозможным для GSMA провести мероприятие».

Ранее представители медико-санитарных институтов королевства, на специально созванной пресс-конференции говорили о том, что в Барселоне и стране в целом ситуация нормальная.

Ожидалось, что конгресс привлечет более 100 тысяч посетителей из примерно 200 стран. Такого рода мероприятие представляет огромный источник дохода для отелей, ресторанов и компаний такси. Решение об отмене выставки организаторы приняли после того, как несколько десятков крупных корпораций объявили, что их представители не поедут в Барселону. От участия отказались Amazon, Ericsson, Facebook, Intel, LG, Nokia, Sony и многие другие, сообщают «Евроньюс».

Барселона, Елена Васильева

Барселона. Другие новости 13.02.20

В Париже начали тестировать новые общественные туалеты – они работают только по ночам. / Один из замков Австрии ищет рыцаря на полный рабочий день. / Ученые Чехии разучили кур болеть опасным птичьим вирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»