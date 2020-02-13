В Ницце вандалы отбили пальцы статуе Жака Ширака

В Ницце зафиксирован акт вандализма в отношении статуи Жака Ширака.

Как сообщает газета «Фигаро», памятник прославленному президенту страны, умершему в сентябре 2019 года, был торжественно установлении мэрией города 8 февраля 2020 года.

Через пять дней вандалы отбили у нее два пальца на левой руке – безымянный и мизинец. Кто и зачем это сделал – пока неизвестно, данным вопросом занимается полиция.

В администрации Ниццы пообещали, что в четверг целостность памятника будет восстановлена – пальцы Шираку из смолы и бронзы вернут на место.

Ницца, Елена Васильева

Ницца. Другие новости 13.02.20

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