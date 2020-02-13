Во Франции резко снизился уровень безработицы

Во Франции в четвертом квартале 2019 гола резко снизился уровень безработицы.

Информацию об этом, как сообщает газета «Le Figaro» озвучила в четверг министр труда Мюриэль Пенико. По ее данным, в процентах данный показатель составил 8,1 – и это самый маленький показатель с 2008 года.

«Каким бы ни был рассматриваемый масштаб, это падение превышает погрешность статистики и выводит уровень безработицы на беспрецедентный уровень после финансового кризиса 2008 года. Это падение значительно превосходит ожидания экономистов, опрошенных Reuters – они, в среднем, ожидали, что уровень безработицы достигнет 8,5% в конце декабря 2019 года», – пишет «Фигаро».

Следующая цель Минтруда – 7 процентов безработицы по всей Франции. Ее планируется достигнуть к 2022 году.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 13.02.20

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