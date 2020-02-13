В Чехии продают книгу, в которой дети могут узнать, как распознать еврея и выучить антисемитские стихи

Скандал на книжном рынке Чехии: некоторые книжные магазины в категории детских книг предлагают приобрести книгу «Поганка», написанную в 1938 году. Книга была издана компанией Guidemedia etc, которая уже фигурировала в суде в связи с изданием речей Адольфа Гитлера, сообщает ресурс Aroundprague.cz.

«Эта иллюстрированная детская книга, согласно оригинальному подзаголовку «для молодых и старых», является классическим антисемитским произведением немецкого национал-социалистического просвещения. В 1938 году Юлиус Штрайхер, один из самых активных антисемитов своего времени, опубликовал ее в своем издательстве «Der Stürmer». Например, в непринужденной форме автор советует детям, как распознать еврея: «по отталкивающему, сладковатому запаху или по взгляду, который скрывается и жалит. По его глазам сразу же ясно, что он плохой и лживый человек». Автор также составил стихи, которыми заканчивает каждую главу», – так, как сообщает Aroundprague.cz, говорится в аннотации к книге «Поганка» (Der Giftpilz), изданной компанией Guidemedia etc.

На обложке написано, что книга иногда использовалась в школах как учебник. «С сегодняшней точки зрения, это, несомненно, можно считать примером учебного пособия по антиеврейской агитации», – говорится в описании.

На книгу обратил внимание редактор чешского телевидения Якубом Шанто. «По Чехии распространяются нацистские труды, а интернет-магазины не в состоянии отличить, что можно продавать, а что является нарушением закона. Надеюсь, что полиция ЧР знает о ситуации и оперативно отреагирует на нее», – написал Шанто в Твиттере.

Соучредитель издательства Павел Камас заявил, что люди живут в свободном демократическом обществе, и он не воспринимает книгу как проблемную.

«Проблемные книги известны только диктатурам», – сказал он, добавив, что эта книга обладает достаточно взрывным и, следовательно, интересным бизнес-потенциалом.

Книга продается в некоторых интернет-магазинах и стоит около 300 крон.

Издательство Guidemedia etc также предлагает и другие издания, направленные против евреев, например, сборник антиеврейских высказываний, приписываемых видным деятелям чешской литературы под названием «Что наши великие люди говорили о евреях».

Издательство упоминалось в средствах массовой информации в предыдущие годы в связи с изданием речей Адольфа Гитлера. Они появились в виде книги в 2012 году. В июне прошлого года Верховный суд окончательно оправдал издательство и отклонил апелляцию генерального прокурора Павла Земана.

Отмечается, что это не первый случай, когда в Чешской Республике в продаже появляются объекты нацистской пропаганды. Например, три года назад, издательство «Наша армия» продавало в своем интернет-магазине футболки и кружки с портретом Гитлера. Издатель утверждал, что это было коллекционное издание, пишет Aroundprague.cz.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 13.02.20

В Ницце вандалы отбили пальцы статуе Жака Ширака. / Из-за вспышки коронавируса отменен Всемирный мобильный конгресс. / В Париже начали тестировать новые общественные туалеты – они работают только по ночам. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»