Аэропорт Праги временно меняет порядок регистрации пассажиров – это касается и россиян

С марта аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге временно перенесет регистрацию 22 авиакомпаний из Терминала 1, где обычно регистрируются рейсы за пределы Шенгенской зоны, в Терминал 2, где обычно выполняются только рейсы в Шенген. Однако посадка и отправление будут в Терминале 1, как и раньше. В связи с этим пассажиры должны рассчитывать на дополнительное время для перемещения, сообщает чешский ресурс aroundprague.cz.

Работа в Терминале 1 будет ограничена из-за ремонта сортировки багажа.

«Количество зарегистрированных пассажиров растет с каждым годом, и аэропорт уже достиг пределов своей пропускной способности. Поэтому мы постепенно реализуем проекты, которые являются частью развития аэропорта», – сказал руководитель аэропорта Праги Вацлав Цехорж.

Пассажиры этих 22 авиакомпаний будут регистрироваться на стойках в зале вылета Терминала 2, место будет специально помечено как Красная зона. После регистрации пассажиры должны будут вернуться в Терминал 1, где они будут проходить паспортный контроль и проверку безопасности.

Список авиакомпаний, затронутых изменением порядка регистрации:

Air Arabia

Air Canada

Air Transat

Американские Авиалинии

Bamboo Airways

BA CityFlyer

British Airways

Китайские восточные авиалинии

Czech Airlines – только рейсы в Сеул

Delta Air Lines

EasyJet

Emirates

Flydubai

Jet2.com

Korean Air

Qatar Airways

Авиакомпания Россия

Ryanair / Buzz

Сычуаньские авиалинии

Международные Авиалинии Украины

United Airlines

Уральские авиалинии

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 14.02.20

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