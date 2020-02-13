Аэропорт Праги временно меняет порядок регистрации пассажиров – это касается и россиян

С марта аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге временно перенесет регистрацию 22 авиакомпаний из Терминала 1, где обычно регистрируются рейсы за пределы Шенгенской зоны, в Терминал 2, где обычно выполняются только рейсы в Шенген. Однако посадка и отправление будут в Терминале 1, как и раньше. В связи с этим пассажиры должны рассчитывать на дополнительное время для перемещения, сообщает чешский ресурс aroundprague.cz.
Работа в Терминале 1 будет ограничена из-за ремонта сортировки багажа.
«Количество зарегистрированных пассажиров растет с каждым годом, и аэропорт уже достиг пределов своей пропускной способности. Поэтому мы постепенно реализуем проекты, которые являются частью развития аэропорта», – сказал руководитель аэропорта Праги Вацлав Цехорж.
Пассажиры этих 22 авиакомпаний будут регистрироваться на стойках в зале вылета Терминала 2, место будет специально помечено как Красная зона. После регистрации пассажиры должны будут вернуться в Терминал 1, где они будут проходить паспортный контроль и проверку безопасности.
Список авиакомпаний, затронутых изменением порядка регистрации:
Air Arabia
Air Canada
Air Transat
Американские Авиалинии
Bamboo Airways
BA CityFlyer
British Airways
Китайские восточные авиалинии
Czech Airlines – только рейсы в Сеул
Delta Air Lines
EasyJet
Emirates
Flydubai
Jet2.com
Korean Air
Qatar Airways
Авиакомпания Россия
Ryanair / Buzz
Сычуаньские авиалинии
Международные Авиалинии Украины
United Airlines
Уральские авиалинии
Прага, Елена Васильева
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