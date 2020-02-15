В Апулии изобрели новый продукт – нутеллу в моцарелле

В апулийском городе Мартина Франка на сыроварне изобрели новый продукт питания. Как сообщает ресурс «Италия по-русски», это сыр похожий на буррату, начиненный школадно-ореховой пастой.

Если сыр есть еще горячим, его вкус похож на молоко с какао, а когда сыр остывает, хорошо чувствуется контраст между сладким и соленым. Это вызов традиционным вкусам, но, похоже, продукт уже многим нравится: «Наши клиенты оценили изобретение, – говорит Розита Семераро, сотрудница сыроварни. – Но это не тот продукт, который ежедневно будет можно найти на прилавке. «Нутелла в моцарелле» должна быть продано за один день из-за скоропортящихся ингредиентов, и поэтому лучше работать по заказу».

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 15.02.20

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