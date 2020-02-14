Норвегия вышла в лидеры Европы по переработке пластиковых бутылок.

Как сообщают «Евроньюс», стимулом собирать и отдавать бутылки на переработку для покупателей служит система денежного залога: чтобы вернуть деньги, переплаченные при покупке продукции в бутылках, они должны сдать использованные бутылки в один из 3700 специальных депозитных автоматов.

Установленные в супермаркетах и других ​​магазинах по всей стране автоматы считывают штрих-код, регистрируют бутылки и выдают сознательным потребителям купоны. Только в прошлом году через них прошли и получили новую жизнь более миллиарда пластиковых бутылок и банок.

Для сравнения: Великобритания и Франция перерабатывают лишь 60 % пластиковой тары; лучше показатель у Швеции и Германии – от 85 до 90 %, сообщают «Евроньюс».

Благодаря программе, каждая новая пластиковая бутылка в Норвегии почти на 10% состоит из переработанного материала: «Евросоюз делает ставку на отказ от товаров из пластика, например, ватных палочек или разовой посуды, и ставит целью перерабатывать 77 % пластиковых бутылок в 2025-м и 90 % в 2029 году. На наш взгляд, единственный способ достичь этого – система залога и депозитные автоматы», – говорит Харальд Хенриксен, вице-президент перерабатывающей компании TOMRA.

Один из самых достойных учеников Норвегии – Литва. В середине 2000-х годов здесь перерабатывали лишь 34 % пластиковой тары, сегодня этот показатель удалось практически утроить. Экологи призывают и остальные государства последовать примеру, учитывая, что каждую минуту, по данным WWF, в мировой океан попадает 15 тонн пластик, сообщают «Евроньюс».

Осло, Елена Васильева

Осло. Другие новости 14.02.20

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