В Европу пришел второй за неделю разрушительный шторм

Европа переживает второй на неделю сильный шторм. На этот раз на прибрежные территории обрушился «Деннис». Как сообщают «Евроньюс», непогода уже принесла проблем Великобритании – там в 9 графствах был объявлен «оранжевый уровень» опасности. Ирландская береговая охрана призвала людей держаться подальше от открытых береговых линий. Тысячи домов остались без электричества. По последним данным, погибли два человека. Их тела были найдены в результате поисково-спасательной операции у юго-восточного побережья Англии.

В Уэльсе шторм «Деннис» вызвал сильное наводнение. Был объявлен «красный уровень» опасности. За 48 часов выпала месячная норма осадков, сложилась критическая ситуация. Местные реки вышли из берегов, были затоплены многие улицы, сотни домов, дороги, под водой оказались автомобили. В некоторых деревнях в Южном Уэльсе спасателям пришлось эвакуировать из затопленых домов пожилых людей, жизням которых угрожала опасность.

В южной части Швеции метеорологическая служба предупредила о сильных порывистых ветрах. А в Бельгии накануне вечером из-за сильных проливных дождей по всей стране, начавшихся в субботу, был объявлен «оранжевый уровень» опасности.

На западе Франции из-за шторма «Деннис» в минувшие выходные около 45 000 домов остались без электричества. Больше всего пострадал регион Бретань, где сильный ветер оборвал многие участки линий электропередачи, а также департаменты Финистер, Кот-д'Армор и Морбиан. В ближайшие сутки в Бретани ожидаются сильные дожди, которые могут привести к наводнениям. В связи с непогодой власти Нанта распорядились закрыть на весь день общественные парки и сады, сообщают «Евроньюс».

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 16.02.20

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