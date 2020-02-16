Австриец заплатит 13500 евро за то, что коснулся в сауне пениса соседа

В Австрии под суд попал 42-летний мужчина, который в сауне спортивного клуба прикоснулся к пенису соседа. Теперь ему предстоит заплатить за это штраф в 13500 евро.

В суде мужчина пытался отстоять свою невиновность, пишет портал «Австрия сегодня»: «Из-за плохого зрения я случайно коснулся члена моего соседа. На самом деле, я просто хотел воспользоваться шлангом». Сообщается, что адвокат подсудимого даже показал пантомиму – как все происходило в сауне с точки зрения его клиента, но это не оказалось убедительным для суда.

Сообщается, что подсудимый теперь заплатит штраф и, вероятно, лишится возможность посещать ту сауну, в которой произошел инцидент. С пострадавшего же 19-летнего молодого человека были сняты обвинения в угрозах – якобы, он сказал своему обидчику, что сломает ему челюсть.

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 16.02.20

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