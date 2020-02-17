В Европе тестируют биотопливо из водорослей

В Дании в городе Орхус проводится эксперимент: учёные тестируют работу машины на топливе из водорослей. Пока транспортное средство ездит на смеси – 90 процентов бензина и 10 – биотопливо. Пока пропорция слишком мала, тесты показывают, что выхлопные газы машины практически не отличаются от референтных, сообщают «Евроньюс».

У водорослей есть огромное преимущество – способность поглощать СО2 из воздуха в процессе роста.

Следующий этап эксперимента – изменение пропорций в топливной смеси, доля биогорючего будет больше. Ученые считают, что человечество должно полностью перейти на биосмеси в ближайшее время.

Ученые обращают внимание на возможность устойчивого и долговременного использования водорослей. Они легко растут повсюду, где есть солнце и морская вода, таким условиям отвечает 70% территории планеты (для сравнения: для многих других видов биотоплива нужны пахотные земли, удобрения и пресная вода, что делает их массовое производство сложнее).

Активизация производства биотоплива предполагает производство большего количества водорослей. В рамках европейского проекта развитие получили специализированные фермы по разведению водорослей. С ними ученые надеются в сто раз сократить затраты на производство биотопливных смесей. Одновременно морские водоросли могут стать основой для производства широкой линейки продуктов.

По оценкам ученых, биотопливо из водорослей станет рентабельным в течение 25 ближайших лет.

Орхус, Елена Васильева

Орхус. Другие новости 17.02.20

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