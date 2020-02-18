В Швейцарии преступник оградил банк и пошёл в ближайший бар пить пиво

55-летний чех в швейцарском городе Кур ограбил банк, а потом пошёл в бар пить пиво.

Как сообщают СМИ, преступник с газовым пистолетом пришёл в финансовое учреждение и забрал из кассы несколько тысяч франков.

После этого он сел в ближайшем баре и заказал выпивку и шницель. Там его и задержала полиция. Она нашла преступника по показаниям свидетелей примерно за полчаса.

Хозяйка заведения уже обернула данную историю в свою пользу, вывесив на дверях бара табличку, гласящую, что для того, чтобы выпить здесь пива, банк грабить не нужно.

Примечательно, что арестованный грабитель свой счёт не оплатил и остался должен шесть франков.

Кур, Елена Васильева

Кур. Другие новости 17.02.20

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