Музей Крипты Нотр-Дама откроется в марте для посетителей

В марте 2020 года для посетителей откроется музей Крипты паперти собора Парижской Богоматери. Напомним, после прошлогоднего пожара он был закрыт по соображениям безопасности.

«Крипта будет вновь открыта для публики в конце марта, конечно же, при условии очистки этой территории от загрязнений», – рассказал заместитель мэра Парижа по вопросам культурного наследия Карен Тайеб. По его словам, специалисты обследовали и почистили объект от последствий пожара, случившегося в Нотр-Даме в апреле прошлого года. И как только появится уверенность в том, что Крипта безопасна для посещения, она начнет работать для посетителей.

Напомним, сильный пожар произошел в Нотр-Даме в апреле 2019 года. В ходе него была разрушена кровля, шпиль и часть каменного свода. Пострадало и внутреннее убранство собора.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 20.02.20

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