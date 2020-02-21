Жилищный кризис в Чехии заставляет молодежь возвращаться в родительские дома

В Чехии молодежь возвращаться домой к родителям, чтобы жить вместе.

Как сообщает ресурс aroundprague.cz, недавно проведенный опрос населения, в котором приняло участие несколько тысяч респондентов в возрасте от 18 до 99 лет, показал: раздельное проживание больше не по карману молодым людям, кроме того, и выбор на рынке невелик – поэтому даже если деньги есть, жить оказывается негде.

Наихудшая ситуация сложилась в регионе Градец-Кралове, где 71% местных жителей ощущают плохую доступность жилья по количеству предложений и 76% – по ценам. На другом конце списка находится область Усти-над-Лабем.

Например, кризис жилья привел к тому, что в домашнем хозяйстве проживает сразу несколько поколений. Согласно опросу, в настоящее время он затрагивает 13% чехов. Чаще всего дети живут со своими родителями или возвращаются к ним. Бывает, что внуки живут с бабушкой и дедушкой.

Некоторые чехи также решают неудовлетворительную жилищную ситуацию путем реконструкции. По данным последней переписи 2011 года, жилищный фонд в Чешской Республике устарел, и примерно 90% жилищ старше 20 лет. Создавая семью, многие чехи не переезжаю в более просторное жилье, а изменяют планировку существующего. 42% чехов планируют реконструкцию в ближайшие 5 лет.

Плохо доступное жилье также вытесняет чехов из городов в пригороды. Те же, кто хотят остаться в городах, часто ищут студии или другие небольшие квартиры – они обхдятся дешевле.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 21.02.20

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