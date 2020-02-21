В Европе разгорается скандал из-за тухлых яиц

Большой скандал разгорается в Европе. Австрийскую компанию подозревают в том, что она продавала тухлые яйца.

Как сообщают «Евроньюс», неназванная компания брала сырье – хорошие яйца и плохие, тухлые – и смешивала их в один продукт. Потом этот полуфабрикат продавался по всей Европе пекарнями, макаронами фабрикам, частными лицами.

И хотя конечный продукт после термической обработки не мог навредить потребителю, вопросов к производителю яичной смели осталось много.

На производстве, как сообщают «Евроньюс», уже прошли обыски, доказательства вины найдены.

В министерстве здравоохранения Австрии подчёркивают, что речь идёт и о мошенничестве – испорченные яйца проходили по документам как свежие. Речь так же идёт и о недостатках законодательства: существующие нормативы контроля качества в полной мере касаются только яиц как таковых, но не получаемых из них полуфабрикатов.

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 21.02.20

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