На севере Италии случилась локальная вспышка коронавируса

На севере Италии локальная вспышка коронавируса: в Ломбардии В городе Кодоньо заболело сразу 14 человек.

Как сообщают «Евроньюс», сначала в больницу с острой дыхательной недостаточностью попал местный 38-летний мужчина. В начале февраля он ужинал с побывавшим в Китае другом, тест которого показал отрицательный результат. Помимо 38-летнего пациента, в больницу так же попали его беременная жена и знакомый.

Остальные инфицированные – также пациенты и врачи больницы Кодоньо.

В Минздраве Италии заявили, что готовились к чему-то подобному и сейчас действуют согласно разработанному ранее плану. Все, кто вступал в контакт с инфицированными людьми в обязательном порядке будут помещены на карантин. Меры коснутся примерно 250 человек.

Остальным жителям города и окрестностей рекомендовано без необходимости не покидать свои дома и не посещать места большого скопления людей.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 21.02.20

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