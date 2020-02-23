Итальянцы боятся коронавируса и готовятся к худшему

Италия паникует: жертвами COVID-19 стали уже два человека. В пятницу и субботу стало известно о десятках новых случаев заражения. Власти объявили о жёстких мерах безопасности, включая изоляцию не только заболевших, но и всех, кто с ними мог контактировать, сообщают «Евроньюс».

Пожилой мужчина скончался в Падуе на севере страны. Пока неясно, как именно он заразился: диагноз ему поставили в последний момент и помочь уже ничем не смогли. Предварительно, причиной смерти стала острая легочная недостаточность.

Ещё одна женщина в субботу скончалась в Ломбардии, в Кодоньо. Как сообщают «Евроньюс», В городке с населением 15 тысяч человек – трое заболевших. Жителям рекомендовано не выходить из дома, закрыты школы и большинство магазинов, отменены церковные службы. Паника соседствует с фатализмом – люди предполагают худшее и запасаются продуктами. Непонятно, как теперь ходить на работу, как будут работать или не работать магазины, другие социально важные объекты. На улицах стали появляться люди в медицинских масках.

Тем временем, в субботу в Италию вернулись 19 человек, которые провели две недели на лайнере Diamond Princess. Японские врачи не нашли у них следов коронавируса, однако в Италии их на всякий случай проверят ещё раз.

Напомним, что прогноз Всемирной организации здравоохранения остаётся негативным. Там считают, что меры по сдерживанию коронавируса с помощью карантина не помогли и следует подготовиться к масштабной передаче уханьского штамма во всем мире.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 22.02.20

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