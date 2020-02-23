Коронавирус в Италии: жителей заперли в городах-эпицентрах вспышки

Город Кодоньо на севере Италии превратился в город-призрак: здесь на улицах нет людей, не работают магазины и школы. Как сообщают «Евроньюс», не весь населённый пункт открыты только один магазин и одна аптека. Власти рекомендуют людям без нужды не выходить из дома. Выезд за пределы города грозит уголовным наказанием.

Все ограничения – следствие вспышки коронавируса.

В субботу в Кодоньо скончалась пожилая женщина, ставшая второй жертвой COVID-19, и именно в этом городке, как считают врачи, лечится «нулевой пациент» Италии: 38-летний мужчина, с которого начал распространяться вирус.

«Мы все напуганы, но надеемся на лучшее, на то, что всё будет хорошо. Конечно, если кто-то почувствовал себя неважно, нужно сразу идти к врачу, потому что можно вылечиться», – рассказывают жители Кодоньо.

Власти Италии вводят серьёзные ограничительные меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса: за выезд из Кодоньо, как и нескольких других городов на севере страны, может грозить уголовное наказание. Как подтвердил премьере Италии Джузеппе Конте, покидать свои города жители эпицентров распространения коронавируса согнут только по особому распоряжению.

Кодоньо, Елена Васильева

Кодоньо. Другие новости 23.02.20

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