Чешка боролась с изменением климата с помощью поджога машины, веток и дохлой кошки

Жительница Чехии решила нетрадиционным образом бороться с изменением климата. 48-летняя женщина из поселка Модржице, предварительно употребив алкоголь, пришла в местный автосалон и подожгла одну из стоящих на парковке машин, сообщает издание 420on.cz.

«Кроме того, она стала запихивать ветки деревьев в выхлопную трубу рядом стоящего автомобиля, а потом бросила на лобовое стекло мертвого кота, которого нашла на дороге», – рассказал пресс-секретарь полиции Давид Халоупка.

Вызванный патруль задержал нарушительницу закона. Ей будет предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества, за что грозит три года лишения свободы. Также она должна будет возместить нанесенный ущерб, который оценивается в 500 тысяч крон.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 23.02.20

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