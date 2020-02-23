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Воскресенье, 23 февраля 2020, 20:11 мск

Новости Европа

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Старшая внучка короля Швеции отмечает день рождения

Принцессе Эстель, старшей внучке короля Швеции Карла XVI Густава, сегодня исполняется восемь лет. Королевский двор поздравляет именинницу постом в Инстаграм, сообщает сайт Justnu.ru

Её Королевское Высочество Эстель Сильвия Ева Мэри, принцесса Швеции, герцогиня Эстергётландская родилась сегодня, 23 февраля, восемь лет назад. Родные празднуют день рождения принцессы как обычно в семейном кругу.

Уже через неделю, 2 марта, наступит очередь отмечать день рождения её младшего брата Оскара, которому исполнится четыре года.

Принцессу Эстель, которая ходит в школу в кампусе Манила в Юргордене в Стокгольме, кроме подарков радует ещё и начало весенних каникул, которые наступают с будущего понельника.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 23.02.20

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