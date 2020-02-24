Экономика Италии оказалась под ударом из-за Covid-19

Экономическая ситуация в Италии, и без того довольно непростая, может ещё более ухудшиться из-за коронавируса.

Обвал на миланской фондовой бирже, отмена торговых ярмарок, угроза туризму – вот те неприятные события, что уже сейчас происходят с северной Италией и мешают развиваться регионам, сообщают «Евроньюс».

В понедельник были введены ограничительные меры в 11 итальянских регионах: не работают школы, музеи, отменены культурные и спортивные мероприятия , бары и рестораны должны быть закрыты с 18:00 до 6:00, хотя наибольшую выручку они получали ранее в эти часы. Эксперты говорят, что сектор услуг позволял итальянской экономике оставаться на плаву, а происходящее может привести к снижению ВВП страны.

«Если проблема с короновирусом не будет решена в первом триместре, то пострадает не только туристическая отрасль. Ведь меньше туристов означает меньше продаж итальянской продукции, меньше закупок предметов роскоши, произведённых в Италии, которые делают китайцы для своих покупателей богатого и среднего класса», – поясняет экономист Франческо Давери.

В Милане, сообщают «Евроньюс» в эти дни непривычно малолюдно: приостановил работу театр Ла-Скала, а модельер Армани отложил дефиле. Франция заявила о готовности закрыть границы с Италией, чтобы не допустить проникновение коронавируса на территорию страны. Но один случай заражения уже зарегистрирован в Лионе.

«Если европейские правительства не смогут сдержать эпидемию, то это станет шоком для всей еврозоны. Но я не думаю, что такое произойдёт, вероятность этого на самом деле очень мала», – считает экономист Франческо Давери, которого цитируют «Евроньюс».

Напомним, в Италии по данным на 24 февраля пять человек умерли от коронавируса и более 200 были заражены.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 24.02.20

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