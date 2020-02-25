Европа обеспокоена вспышкой коронавируса в Италии

Соседние с Италией страны усиливают меры пограничного контроля в связи с распространением в этой стране инфекции COVID-19. Как сообщают «Евроньюс», правительства Словении и Хорватии провели специальные совещания, посвящённые этой теме. В воскресенье Австрия приостанавливала железнодорожное сообщение с Италией после того как два пассажира поезда из Венеции были госпитализированы с подозрительными симптомами.

Нервно и во Франции: водитель автобуса, прибывшего из Милана в Лион, был госпитализирован, после того как пассажирка пожаловалась в полицию на его подозрительный кашель. В ожидание результатов диагностики автобус с пассажирами был отправлен на карантин. К счастью, коронавирус о водителя обнаружен не был.

Италия предложила провести встречу министров здравоохранения соседних стран, чтобы выработать «единую линию поведения». Итальянское правительство пришло к выводу, что приостанавливать принцип свободных границ не имеет смысла, так как вряд ли это поможет остановить инфекцию, но совершенно точно негативно скажется на экономических показателях, сообщает «Евроньюс».

Итальянские власти уже сообщили, что сделали все необходимое для того, чтобы изолировать очаги коронавируса на севере страны и ехать в другие регионы совершенно безопасно.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 25.02.20

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