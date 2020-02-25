В Гамбурге преступник сбежал от полиции во время похорон

В Гамбурге во время похорон собственного отца с кладбища сбежал опасный преступник. Как сообщает www.germania.one, на погребальной церемонии 34-летнего заключенного из тюрьмы Санта-Фу сопровождало два правоохранителя.

Для обеспечения безопасности на преступника из Черногории, который должен был находиться под стражей до апреля 2022 года, надели кандалы. Более того, цепь между ними была такая короткая, что передвигаться можно было только короткими шагами.

Однако это не помешало преступнику после того, как погребение закончилось, сесть на парковке в остановившийся рядом с ним автомобиль и уехать. Правоохранители не успели быстро среагировать и просто стояли, глядя вслед уезжающему опасному заключенному. Вскоре после побега начали поисковую операцию, пока она не принесла результат. Известно, что беженца приговорили к тюремному заключению за нанесение телесных повреждений, вождение без прав и кражу.

Гамбург, Елена Васильева

Гамбург. Другие новости 25.02.20

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