В Англии детям запретили играть головой в футбол

Футбольная ассоциация Англии ввела запрет на игру головой во время тренировок детских футбольных команд. Как сообщает телеканал Sky Sports, решение связано с новыми исследованиями о влиянии футбольной карьеры на здоровье спортсмена. Согласно имеющейся на данный момент информации, бывшие футболисты в три с половиной раза чаще умирают от деменции, чем обычные люди. Ученые связывают это с частыми ударами головой во время карьеры, сообщает dw.com.

Полный запрет на игру головой во время тренировок введен для детей до 12 лет, а дети до 17 могут отрабатывать этот игровой прием на тренировках раз в неделю.

Запрет не распространяется на официальные игры, однако отмечается, что по статистике старшие возрастные группы и без запрета сравнительно редко играют головой во время матчей.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 25.02.20

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