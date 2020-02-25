Европа договорилась не закрывать границ из-за коронавируса

Европейский Союз сохранит границы открытыми, несмотря на распространение коронавируса. Кроме того, входящие в него страны должны будут выработать общую позицию для решения вопроса борьбы с заболеваемостью. Об этом сегодня на встрече в Риме говорили министры здравоохранения Австрии, Хорватии, Франции, Германии, Италии, Словении, Швейцарии и Сан-Марино, сообщает CNN. В совместном заявлении они заявили, что закрытие границ будет «непропорциональной и неэффективной мерой».

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца назвал эту встречу «очень позитивной», уточняет CNN.

Напомним, что в настоящее время в Италии зарегистрировано самое большое число коронавирусных инфекций за пределами Азии – более 280 случаев. Под карантин на севере страны попало 50 тысяч местных жителей. От коронавируса умерло 7 человек, все они имели в анамнезе другие заболевания и были в пожилом возрасте.

Рим, Елена Васильева

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