В Варшаве шесть полицейских собак погибли в кипятке

Прокуратура начала расследование обстоятельств гибели шести дорогостоящих полицейских собак.

Как сообщают польские СМИ, трагический инцидент с участием специально обученных овчарок случился в минувшую пятницу. У вольера, где находились животные, лопнула труба горячего водоснабжения. Вода температуры в 70 градусов Цельсия затопила лабораторию судебной экспертизы и загоны. В итоге шесть овчарок погибли.

Прокуратура уже открыла расследование и ожидает от полицейского участка, которому принадлежали собаки, точной суммы понесенного ущерба – известно, что счет пойдет на тысячи злотых.

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 26.02.20

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