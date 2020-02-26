На греческих островах местные воют с полицией из-за мигрантов

На греческих островах Лесбос и Хиос не прекращаются столкновения полиции с местными жителями. Они выходят на улицы, чтобы выступить против строительства новых лагерей для нелегальных мигрантов. На Лесбосе даже называют происходящее «партизанской войной».

Решение возвести закрытые лагеря было принято в прошлом году, две недели назад правительство указало участки земли на пяти островах. Эти заведения предназначены для тех, кому отказано в предоставлении статуса беженца. В теории, таких мигрантов будут содержать в лагере до депортации, но учитывая, что многие приезжие уничтожают свои документы, депортация может оказаться невозможной.

Власти Эгейских островов объясняют, что новые лагеря возводятся в интересах самих же жителей, обеспечивая защиту населения от коронавируса. Но люди им не верят и не хотят, чтобы создавались новые анклавы для приезжих.

«Мы хотим вздохнуть свободно, мы настаиваем, чтобы требования жителей острова были услышаны, чтобы больше не создавали лагерей, особенно закрытых, которые превращаются в тюрьмы. Мы требуем, чтобы нас услышали, потому что мы уже много лет вынуждены выносить тяготы миграционного кризиса», – цитирует мнение местных «Евроньюс». Они говорят о том, чтобы вся Греция разделила с островами тяготы приема мигрантов и что сваливать все это только на Лесбос и Хеос – несправедливо.

Тем временем, к местам строительства будущих миграционных лагерей стягивается спецназ. Он не подпускает греков к стройплощадке близко. Манифестанты говорят о беспрецедентном уровне полицейского насилия, но подчёркивают, что сдаваться не собираются. Некоторым из них уже потребовалась помощь врачей. Среди пострадавших называют местного авторитетного священника и чиновника мэрии. По словам манифестантов, рано или поздно они все равно доберутся до строительной площадки и остановят работы.

Лесбос, Елена Васильева

Лесбос. Другие новости 26.02.20

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