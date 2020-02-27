На греческих островах спецназ израсходовал весь слезоточивый газ против местных жителей

На греческих островах, где планируется возвести новые лагеря для приема беженцев, продолжается противостояние силовиков с местными жителями. Греки уже несколько дней подряд выходят с акциями протеста на Лесбосе и Хиосе, но пока безуспещно.

У деревни Мантамадос, рядом с которой должен быть построен этот лагерь, минувшим днем произошли столкновения манифестантов с полицией. По данным МВД, в ходе стычек пострадали десять манифестантов и десятки полицейских, сообщают «Евроньюс».

Манифестанты говорят, что стражи порядка применили непропорциональную силу:

«Они бросают в нас камни, дымовые шапки, пускают слезоточивый газ. Почему? Потому что мы хотим быть свободны на нашем острове».

«Мы не против, чтобы эти люди приезжали сюда, получали документы и отправлялись дальше. Но против того, чтобы они оставались здесь навечно. Все предыдущие годы мы помогали им, делали всё, что в наших силах. Но мы больше не можем!» – рассказывают манифестанты.

Как сообщают греческие СМИ, за два дня столкновений спецназ, направленный на острова, на которых вспыхнули волнения, израсходовал весь запас слезоточивого газа. Правительство уже объявило о частичном выводе спецназа с островов.

На Лесбосе демонстранты блокируют военную базу, на которую ушли подразделения спецназа. Но правительство непреклонно.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции: «После очень непростого диалога, подчёркиваю – очень непростого, с жителями островов, принятые нами решения наконец реализуются».

Правительство Греции планирует завершить строительство закрытых центров для мигрантов на пяти островах Эгейского моря к лету. Сейчас в лагерях, в которых живут более 38 тыс человек, царят анархия и антисанитария, сообщают «Евроньюс».

Лесбос, Елена Васильева

Лесбос. Другие новости 27.02.20

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