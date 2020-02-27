Чехам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, предоставили возможность воспользоваться кризисным жильем

Люди, оказавшиеся в сложной ситуации, теперь имеют возможность воспользоваться так называемой кризисной квартирой. Эти квартиры принадлежат Праге и предоставляются в пользование нуждающихся только на 3 месяца. Если же ситуация действительно серьезная и не может быть решена за этот период, то срок можно продлить еще на 3 месяца. Такая возможность предоставляется только один раз, сообщает портал aroundprague.cz.

Под сложной ситуацией понимается бытовое насилие, угроза выселения, потеря жилья в результате пожара или другого бедствия. Также такие квартиры сдаются людям, которые больше не могут находиться в приюте, пожилым и тем, кто находится в процессе развода.

Главным преимуществом таких квартир является возможность быстрой аренды. То есть, не нужно ждать несколько месяцев, как в случае с муниципальным жильем, все формальности решаются за сутки, в некоторых случаях – за неделю.

На данный момент на количество и использование кризисных квартир квоты нет. Если человек обращается за помощью, то его дело будет безотлагательно рассмотрено и предложено решение проблемы, сообщили в мэрии Праги.

Прага, Елена Васильева

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