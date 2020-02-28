Женщина-священник вынесла из изолятора в чемодане афганца, подлежащего депортации на родину

В Швеции из изолятора для лиц, подлежащих депортации на родину, таинственно исчез один из заключённых. Как сообщает ресурс «Стокгольм Сегодня», беглеца до сих пор полиция не нашла. Но уже выяснилось, что пропавшего вынесла из изолятора женщина-священник.

Побег произошёл утром прошедшего воскресенья. В миграционную тюрьму города Евле, что в двухстах километрах севернее Стокгольма, на свидание с 20-летним выходцем из Афганистана приехали две женщины – Камилла Улен (Camilla Ulén), настоятель прихода коммуны Вэрмдё (пригород Стокгольма), и учительница из той же коммуны. С собой у них был чемодан. Через некоторое время женщина-священнослужитель вместе с чемоданом покинула тюрьму, а учительница позже заявила об исчезновении афганца.

Афганец Абдуллахи Ибрахими (Abdullahi Ibrahimi), он же Матин Ебра, находится в Швеции с 2015 года. Он попросил убежище в качестве новообращённого. То есть он перешёл из ислама в христианство и по этой причине ему опасно возвращаться на родину из-за крайней враждебности к христианам в его стране.

Однако в Миграционной службе поставили под подлинность его обращения в новую религию: «заявитель не убедителен в описании своей христианской веры». Против этого решительно выступила духовный наставник афганского беженца, заявляя, что «путь каждого человека к Богу уникален».

В отношении учительницы ещё в воскресенье были выдвинуты подозрения в оказании помощи побегу. Она также твердо привержена делу помощи афганцам, ищущих убежище в Швеции.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 27.02.20

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