Греция закрыла сухопутную границу с Турцией из-за мигрантского кризиса

Греция временно закрывает сухопутную границу с Турцией, подобные меры обсуждают и в Болгарии. Греческим пограничникам приходится применять слезоточивый газ, чтобы остановить группы из тысяч нелегалов, собравшихся с турецкой стороны, сообщают «Евроньюс».

Накануне Анкара фактически отменила контроль на КПП, позволив тысячам мигрантов устремиться на территорию Евросоюза. В турецком руководстве уже некоторое время назад говорили о возможности такого шага, так как Евросоюз не платит средства, обещанные по договору о беженцах 2016 года.

"В пятницу мы открыли границы, и прямо сейчас, этим утром, примерно 18 тысяч человек уже пробились через неё. Сегодня их число может достичь 25-30 тысяч. С этого момента мы больше не будем закрывать двери», – пояснил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитируют «Евроньюс».

Непосредственной причиной такого шага в Анкаре называют недавнее обострение ситуации в Сирии, где масштабная операция правительственных войск вызвала новую волну беженцев, стремящихся в Турцию.

В Анкаре сегодня проходят похороны погибших в ходе вооруженного конфликта на территории Сирии. Обстановка в регионе накаляется. Москва призывает стороны вернуться за стол переговоров и соблюдать международные нормы права. Параллельно прорабатывается вопрос о встрече лидеров России и Турции для решения острых вопросов.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 29.02.20

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